"Ожидание разбирается об ужасную реальность": туристы захейтили легендарные курорты

Миконос регулярно оказывается в топах туристических локаций мира. В то же время все больше путешественников отмечают, что визит на остров их разочаровал и возмутил. Достается и Санторини.

Греческие курорты всегда были в туристических топах. В последнее время активно рекламируют курорты Миконас и Санторини. Они кажутся олицетворением всего, что мы представляем, когда думаем о Греции: фантастические морские пейзажи и неповторимая архитектура.

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Почему туристы не рекомендуют ехать на Миконас и Санторини

Путешественники из разных уголков мира отмечают, что на фото и открытках Миконас и Санторини напоминают мечту, которая осуществилась. Поэтому ежегодно все больше людей хотят посетить райские курорты. Как результат – цены там взлетели "выше облаков".

В частности, туристы жалуются, что особенно дорогая стоит еда. Тем, кто хочет насладиться местной кухней, стоит быть морально готовыми влететь в копеечку.



Туристы называют Миконас "ловушкой" / Unsplash

Дошло до того, что Миконас начали называть "ловушкой для туристов". Замечают, что на Санторини – лучше, однако не намного.

Также в сети Миконас и Санторини сравнивают с "фальшивым Диснейлендом". Отмечают, что еще несколько лет назад ситуация была лучше. Однако чрезмерная популярность и внимание со стороны туристов превратили любимые курорты в локации "для выкачивания денег". Путешественники, которые уже побывали там, рекомендуют всем остальным не тратить время, нервы и деньги на путешествие туда и выбрать для отпуска другую локацию.