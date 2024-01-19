Уже в 17 странах Европы: где за границей украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения

Сервисы МВД Украины продолжают расширяться. И для украинцев за границей появляется больше возможностей тоже.

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Какие государства оказывают такую услугу – далее в материале.

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Украинцы подали около 3 000 заявок

Последними запустили эту услугу для граждан Украины Болгария, Франция, Нидерланды, Турция и Австрия.

За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше,

– отметил министр внутренних дел Украины.

Заказ можно сделать за несколько кликов. Для этого нужно воспользоваться электронным кабинетом водителя.

Как заказать международную доставку водительских прав:

войти в Кабинет водителя;

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Новое удостоверение обычно доставляют заказчику за 15 дней.

Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна,

– подытожил Игорь Клименко.

В каких странах можно получить водительское удостоверение через международную доставку:

Польша

Германия

Венгрия

Молдова

Словакия

Румыния

Испания

Литва

Латвия

Эстония

Чехия

Италия

Болгария

Франция

Нидерланды

Турция

Австрия

Напомним, что украинцы за границей также могут воспользоваться услугами ГП "Документ". В таких центрах можно оформить или обменять документы, в том числе и водительские права.