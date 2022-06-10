Между Прагой и Киевом начнут курсировать чешские поезда RegioJet: актуальные цены на билеты
Источник:RegioJet
Чешский перевозчик RegioJet уже в это воскресенье, 12 июня, запускает регулярный рейс между Прагой и Киевом. Поезд будет останавливаться в нескольких украинских городах. Читайте дальше об актуальном тарифе для граждан Украины.
Несмотря на войну, многие украинцы возвращаются из-за границы в свои дома, к родным и близким. На существенное увеличение пассажиропотока между странами Европы и Украиной отреагировала чешская железнодорожная компания RegioJet, запустив поезд Прага – Киев и обратно.
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Первый ночной рейс по специальному тарифу из Праги в Киев отправляется 12 июня. В RegioJet установили демократические цены на билеты, действительные только для владельцев украинского паспорта. Поезд будет курсировать каждый день и будет состоять из спальных вагонов.Маршрут поезда: Прага – Пардубице – Чешский Тешин – Забржег на Мораве – Оломоуц – Острава (Svinov) – Острава – Бгумин – Краков – Перемышль – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Киев.
Правда, пассажирам, следующим из Чехии в Украину, придется в Перемышле пересесть на украинский поезд. Дело в том, что в Украине другая ширина колеи.
Во сколько обойдется поездка из украинских городов в Прагу
- Львов – Прага – от 9,5 евро (300 гривен)
- Тернополь – Прага – от 14,1 евро (450 гривен)
- Хмельницкий – Прага – от 17,4 евро (550 гривен)
- Винница – Прага – от 20,4 евро (650 гривен)
- Киев – Прага – от 26,5 евро (840 гривен)
Примечательно, что цена указана только в Перемышль. А билет от Перемышля в Прагу – бесплатный. К слову, до сих пор украинцы пользовались преимущественно автобусами, за поездку в которых приходилось платить примерно до 50 евро (около 1 500 гривен).
Что входит в стоимость билета
- легкий завтрак;
- теплый ужин;
- постельное белье
- можно купить другие продукты из меню в течение всего путешествия и воспользоваться услугами, предоставляемыми в поезде: бесплатный Wi-Fi, бесплатный кофе, розетки и т.д.
Мы верим, что это сотрудничество с Украинской железной дорогой обеспечит пассажирам удобные регулярные рейсы, а значит, поможет жителям Украины лучше общаться с родными и близкими, поможет им вернуться домой или добраться до работы,
– сказал владелец RegioJet Радим Янчура.
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