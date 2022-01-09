Мерседесы, Роджеры, Полы: как называли детей в Польше в течение 2021 года

Выбор имени для малыша – это очень волнующее мгновение для всех родителей. Тем более что каждые несколько лет тренды на имена меняются.

Одни имена достигают невероятной популярности: создается впечатление, что так хочет назвать своего ребенка чуть ли не каждый второй. В то же время некоторые, когда-то распространенные, имена родители выбирают своим детям все реже. Бывает и такое, что мама с папой дают младенцам очень экзотическое имя. Предлагаем посмотреть, как своих детей называли поляки в прошлом году.

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Как жители Польши называли детей в прошлом году

Министерство цифровизации Польши регулярно публикует списки популярнейших имен, которые давали новорожденным. По данным министерства, самым популярным именем, которым жители Польши называли в 2021 году своих сыновей, стало имя Антони. Оно держится в топах уже несколько лет подряд. Только в первом полугодии прошлого года именем Антони в Польше было названо 3 862 мальчика. Девочек чаще всего называли Зузаннами (Сюзаннами).

Среди необычных имен следует выделить следующие:

Мерседес, Лигия, Ниа – для девочек;

Гай, Рацибор, Роджер и Ромео – для мальчиков.

В общем топы самых популярных имен в Польше выглядят так:

Мужские имена

Antoni / Антони – 3 862; Jan / Ян – 3 535; Aleksander / Александр – 3 353; Franciszek / Францишек – 3 252; Jakub / Якуб – 3 236; Szymon / Шимон – 2 575; Mikołaj / Николай – 2 536; Leon / Леон – 2 479; Filip / Филипп – 2 372; Stanisław / Станислав – 2 295.

Женские имена

Zuzanna / Сюзанна – 3 251; Zofia / Зофия – 3 178; Hanna / Ханна – 3 064; Julia / Юлия – 3 022; Maja / Мая – 2 812; Laura / Лаура – 2 679; Oliwia / Оливия – 2 377; Alicja / Алисия – 2 362; Lena / Лена – 2 309; Pola / Пола – 2 190.