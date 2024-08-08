Заполонили все пляжи: туристов в Испании предупредили о новой опасности

Туристов, которые планируют провести отпуск в Испании, предупредили о новой угрозе. Местные пляжи заполонили "медузы-яичницы".

"Медузы-яичницы" получили такое название за сходство с блюдом для завтра. Обычно они живут в очень соленой воде и являются привычным явлением для Испании. Однако нынешнее их количество – уже аномалия.

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Нашествие медуз влияет на пляжный отдых

Нашествие медуз зафиксировали в регионе Мурсия. Замечают, что, кроме привычных мест, их также зафиксировали на средиземноморских песчаных отмелях. В частности, говорится о Ла-Манге и Ла-Льяной.

Эксперты отмечают, что эти медузы – привычные гости в местных водах. В то же время то, что их так много, – уже удивляет. Предполагают, что численность "медуз-яишнниц" выросла из-за того, что стремительно повысилась температура воды.



Медузы портят туристам летний отдых / Unsplash

К счастью, их укусы не являются смертельными для людей. Однако туристов просят соблюдать правила безопасности. Замечают, что укус "медузы-яичницы" может вызвать незначительную аллергическую реакцию. Чтобы обезопасить туристов, от морских гостей установили специальные сетки.

Сейчас уменьшение количества туристов не зафиксировали. Похоже, "медузы-яичные" людей не пугают. Остается надеяться, что курортный сезон будет удачным. Испания уже и так пострадала от аномальной жары.