Медики Польши получат 60 миллионов злотых, но при одном условии: они должны прекратить протесты

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что в этом году медицинская отрасль получит дополнительных 60 миллионов злотых финансирования. Такое решение уже согласовал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Благодаря переоценке работы бригад скорой помощи, больше всего повысятся зарплаты фельдшеров, работающих на условиях гражданско-правовых договоров. Однако министр заявил, что увеличение финансирования должно сопровождаться пониманием со стороны работников медицинской отрасли.

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Адам Недзельский напомнил о массовых акциях протестов и внезапных "больничных" медиков, отпусках и невыходах на работу. С увеличением финансирования, по мнению чиновника, работники должны прекратить саботировать действия правительства и Министерства здравоохранения.

Если чиновникам и работникам удастся найти общий язык, то министр прогнозирует увеличение финансирования и в следующем году. Так, на ежегодные дополнительные выплаты медикам планируют выделять около 230 – 240 миллионов злотых.

Напомним, что в Польше активно готовятся к четвертой волне коронавирусной болезни. Министерство здравоохранения разработало план новых экономических и социальных ограничений в республике.