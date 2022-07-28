Три уровня помощи: что следует знать беженцам о медицине в Европе
28 июля 2022 , 09:31Читати новину українською
Источник:телеграм-канал EU supports Ukraine
За более чем 5 месяцев полномасштабной войны почти 4 миллиона украинцев оформили в Европе статус временной защиты. Он предоставляет доступ, среди прочего, и к местной системе здравоохранения.
Так, Европейский союз активировал для украинцев специальную Директиву о временной защите, дающую право на проживание, официальное трудоустройство, социальный пакет и доступ детей к образованию в странах-членах ЕС. Социальный пакет также предусматривает и доступ к трем уровням европейской системы здравоохранения.
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Три уровня медицинской помощи в Европе
- Первый уровень – это первичная медицинская помощь и страхование европейского образца после получения соответствующей карты в стране вашего пребывания.
- Второй уровень – это специализированная медицинская помощь: стационарное лечение и уход. Для этого Еврокомиссия вместе с государствами-членами ЕС, граничащими с Украиной, создала соответствующий медицинский фонд, включающий 10 тысяч койко-мест, доступ детей к плановым прививкам, целевые программы поддержки и психологической реабилитации.
- Третий уровень – лечение редких и сложных заболеваний. Для этого объединились 1600 экспертных центров в более чем 300 больницах ЕС.
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