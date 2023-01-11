Медицина в Великой Британии: от бесплатных услуг до оплаты 150% от стоимости

Великая Британия заботится о благополучии своих граждан, поэтому медицинская сфера в стране высокоразвита, а большинство услуг – бесплатные. Этому способствует Национальная система здравоохранения (NHS), которая обеспечивает обслуживание резидентов страны на средства государства. Правда есть некоторые нюансы и исключения.

Разобраться в особенностях медицинского обслуживания в Великой Британии помог TransferGo. Международный сервис перевода средств рассказал, кто может рассчитывать на бесплатную помощь, а за какие услуги придется заплатить 150% от стандартной стоимости по прейскуранту NHS.

Читайте также Diiapl в Польше: для чего он нужен украинцам и как его установить

Как работает NHS и что следует знать иностранцам о британской системе здравоохранения

NHS предоставляет бесплатные медицинские услуги для всех резидентов Великой Британии. Следовательно, кроме как для граждан страны, лечение за государственные средства предусмотрено для владельцев вида на жительство, а также для тех, кто имеет оформленную долгосрочную визу (например, рабочую, студенческую или визу, выданную на основании воссоединения семьи).

Правда, чтобы иметь право на бесплатную медицину, негражданам Великой Британии придется заплатить взнос за медицинские услуги (NHS surcharge) при подаче документов для получения визы. Взнос составляет 150 фунтов для студенческих виз и 200 фунтов для других получателей. Таким образом, если рабочая виза выдана на три года, необходимо сразу отдать 600 фунтов.

Обратившись к NHS, вы сможете получить бесплатное лечение практически всех заболеваний – от насморка или простуды до серьезных хирургических операций. Исключение составляют стоматологические услуги, услуги офтальмолога и некие косметические операции.

Оплату требуют также от иностранцев, которые за полгода проживания в Великой Британии не уплатили иммиграционный взнос в систему здравоохранения (immigration health surcharge) и не оформили частный полис медицинского страхования. Им придется платить 150% от стандартной стоимости по прейскуранту NHS.

Всем резидентам Великой Британии предоставляется бесплатная медицинская помощь / Фото unsplash

Иностранцы также должны зарегистрироваться в NHS

Сразу по приезду в Великую Британию гражданам других стран необходимо как можно быстрее зарегистрироваться в одном из медицинских учреждений по месту жительства. Это касается в основном иностранцев, приехавших для трудоустройства или длительного проживания на территории Великой Британии.

Однако регистрация в NHS может быть и временной – от суток до 24 месяцев. Кратковременная услуга особенно актуальна для туристов.

Чтобы зарегистрироваться в Surgery, нужно заполнить форму GMS1 и предоставить удостоверение личности. После этого пользователь получит номер NHS, который фактически является медицинским полисом.

Что такое Surgery

Это небольшой кабинет, где работают 1 – 2 специалиста и секретарь. Часто такие приемные частные, но получают финансирование от государства. Терапевт может выдать рецепт на получение лекарства или направить к врачу узкой специализации. Именно в этом кабинете начинается первый этап взаимодействия пациента с системой здравоохранения (National Health Service). Интересно, что поликлиник в привычном нам понимании в Великой Британии не существует.

В приемных кабинетах surgery работают общие врачи для всех пациентов / Фото pexels

Что нужно, чтобы получить помощь от NHS:

Сначала вам нужно обратиться в ближайшее отделение, где принимает General Practitioner – общий врач для пациентов всех возрастов и с любыми заболеваниями. Чтобы попасть на прием, придется выстоять очередь.

После осмотра врач выпишет вам рецепт на лекарство или направит к профильному специалисту. Но чтобы получить такое направление, нужно убедить General Practitioner, что вам действительно нужна терапия.

При необходимости пациента направят на стационарное лечение в медицинское учреждение. Эта услуга также выплачивается британскими налогоплательщиками.

В Великой Британии аптек мало, но лекарства – бесплатные

Чтобы найти ближайшего специалиста в своем районе, лучше всего воспользоваться поисковой системой NHS , которая поможет быстро сориентироваться.

Мы привыкли, что в украинских городах на одной улице может быть десяток аптек. В Великой Британии в этом нет нужды, поскольку много лекарств нельзя купить просто так, по своему желанию. Почти все медикаменты выдаются строго по рецепту. При этом лекарство будет бесплатным, а пациенту нужно будет заплатить только за сам рецепт – обычно это 8 – 10 фунтов.

Для получения медицинской консультации вы можете позвонить по линии NHS по номеру 111. В экстренной ситуации для вызова скорой звоните по номеру 999. Звонки на эти номера бесплатны с любого телефона.

Несмотря на высокоразвитую британскую систему здравоохранения, не все медицинские или клинические случаи бесплатны. А лечение в Великой Британии – недешевое. Если вы или ваши родные нуждаются в финансовой поддержке, воспользуйтесь TransferGo – сервисом международных переводов средств. Все транзакции производятся мгновенно и за минимальными комиссиями. Кроме этого, у вас есть возможность получить бонусы в рамках реферальной программы "22 евро за каждого приглашенного друга".