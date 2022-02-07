Маски с токсичным веществом: в Варшаве появился новый способ ограбления

В Варшаве предупреждают о новом способе ограбления. Злоумышленники используют для этого защитные маски, пропитанные токсичным веществом.

Жителей польской столицы призывают не открывать двери незнакомцам. А особенно тем, кто представляется сотрудниками местного самоуправления.

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Как действуют злоумышленники

Согласно сообщению, по квартирам могут ходить хорошо одетые молодые люди, рассказывающие пенсионерам о бесплатных защитных масках, которые тут же предлагают примерить.

Маски пропитаны токсичным веществом. Используя их, человек теряет сознание, после чего преступники грабят квартиру,

– информирует издание.

Предостережения об ограблении такого рода появились в районе Прага-Полдни. Однако паника распространяется и по другим районам Варшавы.

В настоящее время пострадавших нет

О новом способе ограбления представители администрации Szaserów узнали из интернета, после чего решили предупредить граждан. По их словам, преступники взаимодействуют с пожилыми людьми, поскольку те доверчивы.

Сотрудники полиции, с которыми пообщались журналисты, заявили, что пока к ним не обращались жертвы новой разновидности мошенничества.

Если кто-то пострадал из-за действий этих людей, просим сразу обратиться в полицию. Даже если это была лишь неудачная попытка ограбления, расскажите нам об этом. Любая информация поможет лучше разобраться в ситуации,

– подчеркнул представитель полицейского управления.

Сотрудники правопорядка взяли ситуацию под контроль. Полицейские подчеркивают, что нельзя недооценивать угрозу, поэтому они намерены разобраться с тревожными сообщениями.