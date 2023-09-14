Это селфи обошлось туристу в 2400 евро: за что его оштрафовали и при чем здесь самокат

20-летний турист из Италии хотел увековечить на фото достопримечательность Мальты – резиденцию премьер-министра Оберж-де-Кастий. И было бы ничего, но парень решил, что будет эффектнее, если он спустится по историческим ступеням здания на самокате.

Молодой человек хотел сделать селфи на лестнице под дверью Оберж-де-Кастий – барочного дворца в Валлетте, а также резиденции премьер-министра Мальты. Здание охраняется ЮНЕСКО. Во время съемки он повредил арендованным самокатом ступеньки.

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Повредил историческую лестницу арендованным самокатом

Этот снимок обойдется итальянскому туристу очень дорого – 2 400 евро. Также его приговорили к условному заключению на один год.

Когда парень фотографировался, он затащил на лестницу дворца 18 века арендованный самокат. И решил, что без проблем сможет на нем по этим ступеням спуститься. Но не получилось: турист повредил архитектурный памятник и это вовремя заметил дежурный полицейский, который сразу осмотрел место происшествия.

Правоохранитель быстро вызвал своих коллег, которые немедленно проверили записи с камер наблюдения. На них хорошо видно, как турист позирует для фото у дверей дворца, а затем спускается вниз на самокате. Зафиксировали повреждение восьми мраморных ступенек.

Итальянского туриста вызвали в полицейский участок в Валлетте. Он подтвердил, что на видео действительно он, но отрицал, что повредил ступеньки дворца.

Но суд Валлетты решил наказать его штрафом в 2 000 евро и одним годом лишения свободы условно. Дополнительно с итальянца взыскали 400 евро на реставрационные работы на лестнице дворца Оберж-де-Кастий.

Культурные достопримечательности Европы страдают от туристов

Обычно не итальянцы, а наоборот, иностранные туристы вредят архитектурным достопримечательностям Италии. Власти страны вовсю пытаются защитить культурное наследие. Больше всего от таких нарушений страдает легендарный Колизей. Чего только не делали вандалы в Италии: купались в фонтанах, писали свои имена на стенах исторических сооружений и даже катались на Maserati по Испанской лестнице в Риме.

Одним из последних возмутительных поступков стал этот: туристка вырезала сердце на Пизанской башне. Для этого она использовала свой острый браслет. 19-летнюю француженку задержала итальянская полиция. Девушка уверяет, что не задумывала ничего плохого, только таким образом хотела признаться своему парню в любви.

Теперь девушке предъявляют обвинения в нанесении значительного ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение. Ей грозит штраф в размере около 2 000 евро или, по самому худшему сценарию, один год лишения свободы.