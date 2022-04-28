Majówka в Польше: как будут работать магазины на майские праздники в 2022 году

В Польше близятся майские праздники, а местные этот период называют Majówka. Рассказываем, какие дни будут выходными и когда не будут работать магазины.

Так, в начале мая поляков ждет больше выходных из-за государственных праздников. Поэтому в эти дни большинство магазинов будет закрыто.

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Majówka в 2022 году

30 апреля – суббота;

1 мая – День труда – воскресенье;

2 мая – День флага Польши – понедельник;

3 мая – День Конституции Польши – вторник.

Период майских праздников начинается еще с 30 апреля, ведь эта дата приходится на субботу. В это время поляки обычно выбираются на пикники и проводят время с родными на природе.

Кроме этого, официальными выходными также являются 1 и 3 мая, когда не работают ни государственные учреждения, ни магазины. Более того, некоторые кафе и рестораны также могут быть закрыты.

Однако, несмотря на то, что 2 мая (понедельник) поляки также празднуют не менее важный праздник – День флага Польши, этот день является рабочим.

Какие магазины будут работать 1 и 3 мая

В первые воскресенье и вторник мая продукты можно будет купить на АЗС, вокзалах и аэропортах. Также будут открыты некоторые магазины сетей Żabka и Carrefour Express, но они могут установить особый график.

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