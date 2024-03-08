"За плохое поведение" штраф 3 000 евро: популярная локация Европы ужесточит правила для туристов

На испанском острове Майорка вводят более строгие наказания за разгульное поведение туристов. В 2024 году нарушителей правил будут штрафовать на 3 000 евро.

Мэр Пальмы Хайме Мартинес предупредил о политике нулевой терпимости к вандализму, распитию алкоголя на улице и дракам. По его словам, от туристов будут требовать соблюдения норм поведения наравне с местными жителями.

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Майорка пригрозила туристам огромными штрафами "за плохое поведение"

В последние годы испанская Майорка, которая вместе с Ибицей долгое время считалась раем для "тусовщиков", изо всех сил пытается утихомирить буйных туристов, чтобы привлечь больше семейных отдыхающих и отреагировать на жалобы местных жителей, уставших от шума. Поэтому на курортном острове вводятся новые ограничения для туристов.

Не обойдется без нововведений и в летнем сезоне 2024 года. Этим летом Майорка хочет начать штрафовать туристов на 3 000 евро "за плохое поведение".

Того же, что мы требуем от наших граждан, мы требуем и от наших посетителей,

– заявил он.

В то же время Мартинес уточнил, что новые правила могут быть не введены до ближайшего летнего курортного сезона. Однако, этим летом на улицах будет больше полиции.

На Майорке "за плохое поведение" туристов будут штрафовать на 3 000 евро / Фото Unsplash

К слову, жители Балеарского острова уже давно жалуются на то, что пьяные туристы регулярно создают проблемы. Поэтому на курорте Магалуф на Майорке теперь туристы сталкиваются с контролем над употреблением алкоголя. Там запрещен безлимитный алкоголь в заведениях, круизы с алкогольными напитками, в отелях "все включено" действуют ограничения на потребление напитков.

Испанский Бенидорм тоже вводит штрафы для туристов

Европейские курорты уже готовятся к летнему сезону. В частности, знакомят туристов с правилами безопасности. Их нужно запомнить, чтобы не "влететь в копеечку".

Так, популярный курорт Бенидорм (Аликанте, Испания) ввел для туристов временные ограничения. На местных пляжах запрещено заходить в воду с 00:00 до 07:00.