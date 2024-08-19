Первый курорт в Европе может запретить систему all inclusive: о ком говорится

В сфере туризма система all inclusive является очень популярной, и в основном туристы пользуются ею. Впрочем, один из популярных курортов заявил, что может ее отменить.

Майорка может запретить систему "все включено"

Жители Майорки призывают местные власти запретить систему "все включено" на курортах острова, что может стать прецедентом для туристической индустрии. Несмотря на туристический бум, обычные жители Майорки не получают выгоды от этого.

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Требование запрета является частью более широких усилий, направленных на улучшение качества жизни жителей, поскольку местные выражают обеспокоенность относительно влияния массового туризма на их общину.

Власти Балеарских островов должны запретить all inclusive. Если бы каждый турист питался только по системе "постель и завтрак", ему пришлось бы тратить деньги в барах и ресторанах, а не просто потреблять бесплатные блюда, оплаченные отелем,

– доказывают местные жители свою позицию.

По их мнению, это может остановить разрушение многочисленных местных предприятий и фактически повысить уровень занятости местного населения, поскольку спрос на еду в ресторанах и другие услуги резко возрастет.

Второй аргумент – это помешает и любителям "пьяного туризма", которые уже замучили жителей Майорки. Поскольку им придется пить за свои деньги, тогда как в all inclusive алкоголь уже включен в стоимость отдыха.

Заметим, "все включено" – комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он предусматривает бесплатное предоставление питания, различных напитков (часто локальных) и других видов услуг, одновременно с проживанием в отеле.