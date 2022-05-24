Май 2022 года оказался самым жарким в Испании за всю историю

В Испании лето наступило уже в мае. И последний месяц весны бьет температурные рекорды.

Так, в Испании май оказался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. В южных регионах страны температура иногда достигает +40°C днем. Ночи сейчас также очень теплые – +25°C.

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Конечно, испанцев такой жарой не удивить, ведь в августе 2021 года уличные термометры показывали почти +50°C. Однако для мая – это нечто аномальное. Более того, метеорологи предупреждают местных жителей и гостей страны, что Испанию в 2022 году ждет сильнейшая жара за многие годы.

По словам экспертов, лето так быстро догнало испанцев из-за теплых воздушных потоков из Северной Африки, поднявших среднесуточную температуру на 15 градусов.

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