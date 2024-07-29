Путешественник посетил 7 чудес света за 6 дней: как это ему удалось

Египтянин Магди Эйсса посетил все 7 чудес света и установил новый мировой рекорд. Интересно, что чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, он мог использовать только регулярный общественный транспорт.

Посетить семь новых чудес света было детской мечтой Магди. Поэтому сейчас он чувствует себя абсолютно счастливым и понимает, что сделал очень важную для себя вещь. Кроме того, путешественник признается, что ему удалось отпустить ежедневные стрессы и рутину.

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Как Магди установил мировой рекорд

Семь новых чудес света Магди посетил за 6 дней 11 часов 52 минуты. Так ему удалось побить рекорд Джейми Макдональда более чем на 4 часа. Теперь достижение Магди вошло в историю не только его семьи, но и мира.



Магди осуществил детскую мечту / Книга рекордов Гиннеса

Магди рассказал, что готовился к осуществлению мечты более года. За это время ему пришлось учесть 1000 и 1 дорожный нюанс. Потому что одно маленькое нарушение могло сорвать рекорд. К счастью, все прошло удачно.

Мне приходилось передвигаться по сложной сети самолетов, поездов, автобусов, метро и ходить пешком между транспортными узлами и чудесами,

– заметил Магди.

Какие семь новых чудес посетил мужчина

Великую Китайскую Стену;

Тадж-Махал (Индия);

город Петра (Иордания);

Колизей (Рим);

статую Христа-Искупителя (Бразилия);

Мачу-Пикчу (Перу);

город Чичен-Ица (Мексика).