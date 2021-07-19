Магазины Żabka станут пунктами передачи посылок

Сеть Żabka ввела новую услугу под названием Zostaw paczkę w Żabce. Отныне в магазинах можно оставлять посылки, которые получатели будут забирать в течение двух дней.

Эта опция минимизирует контакты, поэтому актуальна в условиях карантина. Также она будет полезна для занятых потребителей, стремящихся экономить свое время при получении услуг.

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Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться новой возможностью от Żabka, нужно:

подтвердить свой номер телефона и электронный адрес на странице сети;

получить специальный номер заказа и от руки написать его на посылке;

оставить пакет в выбранном магазине Żabka, откуда его заберет получатель.

Получить посылку можно в любое время работы магазина в течение двух дней, указав код получения.

Стоимость услуги составляет 0,99 злотого (около 7 гривен).