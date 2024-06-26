Собирал ягоды в свой ботинок: путешественник заблудился и 10 дней чудом выживал в горах

Путешественник Лукас Макклиш из США отправился в поход в горы. Он должен был длиться несколько часов, а растянулся на 10 дней.

Это должен был быть обычный день в горах Санта-Крус. Макклиш настроился приятно провести время во время небольшого похода. Он еще не знал, что впереди – дни одиночества и борьбы за выживание.

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Как поход превратился в смертельное испытание

Учитывая, что поход должен был длиться всего около 3 часов, Макклиш фактически не готовился. Он выбрал повседневную одежду и обулся в треккинговые ботинки. С собой он взял только фонарик и складские ножницы.

К сожалению, почти сразу все пошло не так. В конце концов, Макклиш заблудился. В частности, из-за того, что пожар, который недавно вспыхнул в этом регионе, уничтожил ориентиры. Свидетели слышали, как Макклиш кричит и просит о помощи. В то же время голос доносился издалека, и установить, где мужчина, без специальных поисковых операций было фактически невозможно.

Родные забили тревогу уже 16 июня. Тогда в День отца Макклиш не вышел на связь. В конце концов, к поискам путешественника привлекли правоохранителей. Отыскать Макклиша удалось с помощью полицейского дрона.



Макклиш встретился с родными / Скриншот с видео

Мужчина рассказал, как ему удалось выжить. К счастью, мужчина нашел водопад и набирал воду и собирал ягоды в свой ботинок.

Я просто пытался ежедневно выпивать галлон воды, но потом, под конец, моему телу уже нужна была какая-то пища для поддержки,

– рассказал Макклиш.

Мужчина заметил, что пока воздержится от походов. По крайней мере, на весь 2024 год он уже "напутешествовал".