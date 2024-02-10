Женщина в 79 лет посетила почти 200 стран и сделала вывод, который меняет мир

Луиза Ю в возрасте 79 лет осуществила главную мечту жизни. Женщина посетила все 193 страны, которые входят в ООН. Впоследствии женщина дала важнейший совет, который необходимо услышать молодым людям.

Детство Луизы прошло на Филиппинах. С очень раннего возраста она больше всего мечтала путешествовать.

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Луиза ходила в кино и любовалась невероятными пейзажами и городами на экране. Тогда она решила, что, как бы ни сложилась ее жизнь, однажды непременно отправится навстречу приключениям и увидит всю эту красоту собственными глазами.

В 23 года Луиза перешла от мечты к действию. Она приняла участие в программе обмена и прибыла в США. Сначала статус не позволял девушке путешествовать. Поэтому она устроила себе тур по разным штатам. Луиза каждое утро просыпалась в новом городе и чувствовала себя очень счастливой.

Сначала Луиза работала в сфере медицинских технологий. В то же время впоследствии решила связать свою жизнь с туризмом. Это дало ей больше времени на путешествия. За 50 лет Луиза побывала в живописных уголках разных континентов. В конце концов, она осуществила свою мечту и посетила 193 страны, которые входят в ООН.

Какой самый важный совет дает Луиза

Луиза охотно делится с молодежью жизненными мудростями, которые она узнала в путешествиях. В частности, посетив почти две сотни стран, она поняла, что люди из разных уголков мира имеют гораздо больше общего, чем может показаться. Казалось бы такой простой вывод глобально может изменить мир.

Все мечтают о лучшей работе и возможности, и большинство из них очень добрые. Я многому научилась и многое поняла. Не бойтесь, выходите, путешествуйте! Не ждите ни на кого, потому что такая возможность может больше не повториться. Просто будьте собой. Нет ничего невозможного,

– рассказала Луиза.

Сейчас она точно не планирует останавливаться. Впереди – еще столько всего интересного и особенного.