Популярная авиакомпания отменяет сотни рейсов, пострадают 50 тысяч пассажиров

В Германии продолжается забастовка работников авиакомпании Lufthansa. Вчера, 12 февраля, в эпицентре оказался аэропорт Франкфурта. Между тем 13 февраля забастовка охватила аэропорт в Мюнхене.

Предупреждают об отмене около 400 рейсов. Пострадали примерно 50 тысяч пассажиров.

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Работа аэропорта в Мюнхене фактически поставлена на паузу с 04:00. С тех пор в небо смогли подняться лишь несколько самолетов. По предварительным данным, забастовка должна продлиться как минимум до 23:00. Предупреждают, что к тому времени желательно, чтобы самолеты Lufthansa Airlines и CityLine вообще не взлетали.

В Европе появится новая авиакомпания

Пассажирам из разных уголков мира сообщили радостную новость: на рынке появится новая авиакомпания. Говорится о Lufthansa City – дочерней компании Lufthansa. Первые рейсы состоятся уже в апреле 2024 года.

Сначала они будут происходить из аэропорта Мюнхена. Их будут осуществлять в крупные немецкие города (Берлин, Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер, Бирмингем. Также будут осуществлять рейсы во Францию и Великобританию.

Уже к концу 2024 года Lufthansa City планирует расширить список рейсов. О каких городах говорится, пока неизвестно. Отмечают, что открытием дочерней авиакомпании Lufthansa планирует сэкономить на расходах на персонал. Особенно на фоне масштабных забастовок, которые охватили аэропорты Германии.