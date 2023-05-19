Рай для велосипедистов: в каких городах Европы самая лучшая инфраструктура

Европейская федерация велосипедистов определила победителей конкурса Velo-City. В этом году фаворитами стали 4 города в Европе, инфраструктура которых идеально обустроена для велопрогулок.

В конкурсе Velo-City особо отметили 4 города: Хельсингборг (Швеция), Осло (Норвегия), Эссен и Гейдельберг (Германия). Рассмотрим, чем каждый из них заслужил эту награду.

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Хельсингборг (Швеция)

Шведский город получил награду за лучшую велосипедную инфраструктуру. Наиболее впечатляет изогнутый мост Варвсброн, соединяющий центр города со спальными районами. Его элегантный, извилистый дизайн позволяет плавно входить в повороты, когда шведы едут над городской гаванью. Этот мост удачно сочетает велосипедные и пешеходные зоны. А еще это просто красиво!

Мост Варвсброн – уникальное архитектурное решение для города / Фото ecf.com

Осло (Норвегия)

Осло выиграл награду за безопасность велосипедного движения. В городе введены меры по ограничению скорости автомобилей до 30 км/ч. А в 2019 году Осло был первым городом с почти нулевым количеством смертей на дорогах (в этот год в результате ДТП погиб 1 человек).

Велосипедисты чувствуют себя в полной безопасности на улицах Осло / Фото ecf.com

Эссен (Германия)

Город Эссен отметили за спонсирование местных организаций, продвигающих велоспорт. Здесь сформировалась целая сеть работодателей, лояльных к велосипедистам. Поэтому в каждом офисе есть вся необходимая велосипедная инфраструктура, и этот спорт всячески поддерживается в корпоративных традициях.

В Эссене популяризируют велоспорт среди молодежи / Фото visitessen.de

Гейдельберг (Германия)

Этот город наградили за поддержку велосипедного спорта. Около 40% жителей Гейдельберга используют велосипед как основной транспорт. Только в прошлом году общее количество велосипедистов выросло на 17%, количество прокатов "великов" – тоже растет. А еще местные власти предоставляют субсидию на приобретение велосипеда каждому жителю Гейдельберга.

Около 40% жителей Гейдельберга – велосипедисты / Фото heidelberg.de

Velo-city – это конференция, ежегодно собирающая комьюнити велосипедистов. Впервые она была проведена в 1980 году. Ее деятельность полностью посвящена популяризации велоспорта в мире.