До 300 евро: 4 бюджетных горнолыжных курорта Европы, которые лучшие для катания этой зимой

Европа предлагает множество горнолыжных курортов, удовлетворяющих широкий спектр предпочтений, что делает ее идеальным местом для любителей зимы. Однако стоит отметить, что отправиться в такой отдых может стоить немало.

Впрочем, есть и бюджетные варианты. Отдых там обойдется не очень дорого и шестидневный абонемент в высокий сезон стоит менее 275 – 300 евро. Так что предлагаем вашему вниманию 4 курорта Европы, где можно прокатиться на лыжах не за все деньги мира.

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4 лучших бюджетных горнолыжных курорта Европы

Боровец, Болгария

Боровец известен как локация для зимнего отдыха еще с конца XIX века. Здесь есть 58 километров трасс в основном для начинающих и лыжников среднего уровня. Они находятся под известной горной вершиной Болгарии, горой Мусала. Высота горы достигает 2560 метров над уровнем моря.

Также Боровец советуют как место для вечеринок. Здесь достаточно низкие цены на алкоголь и развлечения.

Бюджетное жилье включает проживание в отелях или стандартных апартаментах. Иногда можно найти акционные предложения со скидками, и тогда недельное пребывание можно выхватить даже за 300 евро.

Курорт Боровец, Болгария / Фото wikimedia.org

Цены на ски-пасы в высокий сезон: около 178 евро за шесть дней.

Вогель, Словения

Под горой Триглав, которую ранние славяне считали домом трехглавого божества, расположен небольшой, но уютный горнолыжный курорт Вогель. Здесь 22 километра трасс разного уровня сложности. Вогель вряд ли можно назвать один из самых больших курортов Европы, но путеводители обещают незабываемые виды на Юлийские Альпы, принадлежащие к Восточным Альпам и находящиеся неподалеку от Доломитовых.

Другие живописные места Словении расположены совсем неподалеку: озеро Бохинь (40 минут езды) и знаменитое озеро Блед (1 час). Среди пейзажей заснеженной природы они смотрятся еще красивее.

Некоторые гостевые дома закрывают двери на зиму, но открытые и расположенные неподалеку от подъемников, спуск на горнолыжных подъемниках, стоят примерно 75 евро за двухместный номер.

Что нужно знать о курорте Вогель: смотрите видео

Цены на ски-пас в высокий сезон: около 188 евро за пять дней.

Sauze d'Oulx, Италия

Огромный горнолыжный район Виа Латтеа (с итальянской "Млечный Путь") протяженностью 440 километров раскинулся на границе между Францией и Италией. Здесь действительно много трасс для лыжников разного уровня подготовки. Значительная часть трасс находится на итальянской стороне, куда легко добраться именно из Саузе-д'Улькса, итальянского муниципалитета в регионе Пьемонт.

Две трети трасс на курорте отмечены красным цветом: они подходят для лыжников среднего уровня.

Сама же деревня хоть и небольшая, но здесь можно хорошо провести время, окружив себя атмосферой севера Италии. В центре села можно найти заведения, где подают пьемонтское вино, поленту с кроликом, жареные овощи и другие блюда северной Италии.

Недельное пребывание вблизи кресельного подъемника Clotes стоит менее 600 евро.

Подъемник на горнолыжном курорте / Фото Pexels

Цена на ски-пасы в высокий сезон: 212 евро за шесть дней (итальянская сторона Via Lattea).

Jasná Nízke Tatry, Словакия

Самый лыжный курорт Словакии имеет высокие вершины и низкие цены. Ясная – это 49-километровая "паутина" лыжных трасс на горе Хопок высотой 2024 метра. Здесь расположены 20 скоростных подъемников, снег лежит на более чем половине территории. Есть зона для фрирайда, доступно и ночное катание.

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Здесь также можно изучить местную культуру. К примеру, попробовав сытную местную кухню. Это, к слову, хороший вариант для тех, кто хочет отдохнуть бюджетно. Большая порция национального блюда брынзовые клецки (клецки с овечьим сыром и беконом) и пара бокалов пива Zlatý Bažant стоит около 10 евро.

Дополнить впечатление можно экскурсией во Влколинец - исторический поселок в Словакии, где сохранился комплекс старинной застройки. Поселок находится между Высокими и Низкими Татрами, и в путеводителях его называют "настоящей Словакией".

Стоимость проживания в двухместных номерах – от 100 евро за ночь.

Ясная, Словакия / Фото Unsplash

Цена на ски-пасы в высокий сезон: от 154 евро за шесть дней или 274 евро – с ночным катанием.

Заметим, ранее Закордон 24 писал о самое красивое место Европы в 2024 году. Им была признана древняя итальянская деревня на Сицилии, которая, кажется, застыла во времени.