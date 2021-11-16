"Лучшая актриса": львовянка в пятый раз получила престижную награду в Италии

Украинскую певицу и актрису из Львова Наталию Половинку в пятый раз признали лучшей актрисой Международного кинофестиваля под патронатом Ватикана в Италии за главную роль в фильме "Мать Апостолов". Сама же военная драма получила сразу четыре награды.

Фильм режиссера Заза Буадзе, в котором успешно сыграла украинка, получил признание на 17-м кинофестивале Terni Film Festival. Событие проходило 6 – 14 ноября в итальянском Терне.

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Подробнее о награждении львовянки в Италии

Продюсер фильма Дмитрий Овечкин сообщил, что Наталья Половинка за роль матери Софии в киноленте "Мать Апостолов" получила уже пять престижных международных наград. Это три награды "Лучшая актриса" и по одной награде в номинациях "Лучший актер фестиваля" и "Лучшая женская роль".

Это очень важные для меня победы фильма. Как мы, так и жюри из священников со всего мира были удивлены и рады, что они сошлись с выбором лучшего фильма фестиваля с художественным жюри. По их словам, это не только профессиональная победа, но и духовная, человеческая,

– комментирует Наталья Половинка,

На вручении премии актриса добавила, что каждая победа украинского фильма – шаг к победе в современной войне.

О фильме "Мать Апостолов"

Фильм "Мать Апостолов" является украинской военной драмой 2020 года. Лента снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

На кинофестивале в Италии работа получила сразу четыре награды:

Награда экуменического жюри Ватикана;

"Лучшая актриса";

"Лучший саундтрек";

Гран-при фестиваля "Лучший фильм".

В общей сложности лента получила уже 25 наград за менее чем год от премьерного показа.