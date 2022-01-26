Los Angeles Art Show: работы украинской художницы представили в США

В этом году на одном из ведущих артрынков мира Los Angeles Art Show показали картины украинки Зои Скоропаденко. Это линогравюры на бумаге из серии под названием "Почитатели кофе" (Coffee drinkers).

Работы украинской художницы были представлены благодаря нью-йоркской галерее Vellum Projects. Мероприятие проходило с 19 по 23 января.

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В чем особенность Los Angeles Art Show

Los Angeles Art Show имеет 26-летнюю историю и является местом встречи влиятельных художников, дизайнеров и коллекционеров. В этом году событие дополнили более 80 галерей, музеев и художественных организаций из США, Европы и Южной Кореи. Рынок попытался охватить все направления современного искусства, в частности NFT и попсюрреализмом.

Главными темами происшествия стали:

женщины;

наука;

технологии.

Участие украинки

4 работы Зои Скоропаденко были выставлены в секции Works on Paper. Две работы из серии "Почитатели кофе" – портреты английской королевы Екатерины Перр и британского композитора Томаса Адеса. Еще на двух картинах художница изобразила британских аристократов 19 века.

Идея этой серии линогравюр в первую очередь пришла к украинке, когда та работала копиистом в одном из парижских музеев. Там женщина увидела серию картин, персонажи которых пьют абсент, а затем подумала, что кофе – куда более популярный и доступный напиток, поэтому есть смысл рисовать любителей кофе.

Позже художница посетила Национальную портретную галерею в Лондоне, где ее очаровали классические работы. Так она пришла к выводу, что можно объединить камерные и тёплые портреты с тематикой кофе. Для любопытства украинка решила добавить немного гротеска в стиле Фрэнсиса Бэкона, известнейшего художника XX столетия, работы которого шокировали современников и в то же время были очень положительными.

Для этих портретов лучше всего подходила техника линогравюры, которая, фактически, появилась в начале XX века как одна из самых дешевых техник работы для художника.

– отмечает Зоя Скоропаденко.

Творчество Зои Скоропаденко увенчалось успехом. Картинами стали интересоваться многие коллекционеры, прежде всего в США.

Несколько лет украинка тесно сотрудничала с галереей города Нью-Порт-Бич, в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Но, говорит, давно хотела попасть на артрынок именно в Лос-Анджелесе. Такую возможность представила галерея Vellum Projects.

Я очень люблю аудиторию из Калифорнии. Там большие дома с просторными стенами – и их хозяева очень уважают искусство и имеют хороший вкус. Там достаточно много людей с художественным образованием, которые не стали художниками, однако сохранили любовь к искусству,

– делится Зоя Скоропаденко.

Художница из Украины приняла участие в Los Angeles Art Show / Фото UaPost.US

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