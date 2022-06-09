В лондонском Гайд-парке открывается новый павильон Serpentine

Павильон Serpentine "Черная часовня" – очередной эффектный результат архитектурных экспериментов. Его открытие намечено на завтра, 10 июня, в лондонском Гайд-парке.

Так, американский художник Теастер Гейтс создал "Черную часовню", в которой будут проводить кинопоказы, художественные события и разные встречи. Галерея Serpentine ежегодно дает шанс ведущим архитекторам и художникам создать временный павильон именно для таких мероприятий.

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Проектируя "Черную часовню" Теастер Гейтс вдохновлялся римскими ротондами, угандскими гробницами и традиционными африканскими глиняными хищниками. А снаружи здание напоминает круглые церкви, распространенные в Венгрии.

Внутри павильона размещена серия из семи черно-белых картин, которые написаны с помощью смолы. А у входа в "Черную часовню" расположился бронзовый звон из католической церкви Святого Лаврентия, когда-то стоявшей в южной части Чикаго.



Павильон "Черная часовня" / Фото instagram

Что известно о программе Serpentine

С 2000 года компания Serpentine регулярно поручает всемирно известным и молодым архитекторам создать свое первое сооружение в Англии. Целью комиссии "Павильон" является выбор специалистов, последовательно расширяющих границы современной архитектурной практики. Комиссия приглашает специалистов разработать павильон, который будет использоваться как кафе и место для встреч днем ​​и площадка для обучения, дебатов и развлечений – ночью.



В павильоне пройдут разнообразные культурные мероприятия / Фото instagram



Серия из 7 картин / Фото instagram