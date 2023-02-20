Лодзь – город с самыми большими пробками в Польше

Лодзь занял первое место в Польше, второе в Европе и 15-е в мире в свежем рейтинге самых загруженных городов. В мировом перечне представлено 389 городов в 56 странах на 6 континентах.

Лодзь – самый загруженный город в Польше

Так, согласно последнему исследованию TomTom Traffic Index 2023, в Лодзе нужно 19 минут и 30 секунд, чтобы проехать 10 километров. А это на 1 минуту и 10 секунд больше, чем годом ранее. С учетом этих критериев и принимая во внимание только города с населением до 800 тысяч жителей, Лодзь – номер 1 во всей Европе по интенсивности пробок.

Читайте также Как записаться в государственный детский сад в Польше: полезные советы для родителей

В среднем за год водители в Лодзи проводят 179 часов за рулем, из которых 77 часов – в пробках. Это при условии, что расстояние в 20 километров преодолевается ежедневно в течение 5 рабочих дней в неделю.

В каких еще польских городах самые большие пробки

Краков тоже не рай для водителей. Здесь на преодоление 10 километров нужно в среднем 16 минут и 40 секунд. Всего в столице Малопольщи водители проводят за рулем 157 часов, из которых 67 часов – это время, которое они потеряли из-за пробок.

Вроцлав является третьим наиболее загруженным городом в Польше. Чтобы проехать 10 километров, придется выделить 15 минут и 20 секунд. Местные водители простояли 55 часов в пробках.

Самым загруженным городом в мире признана столица Колумбии – Богота, а если анализировать только центр города, то лидирует Лондон.