В Литве открыли выставку художника-акварелиста из Украины: вдохновляющие фото

24 ноября 2021 , 13:33
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Источник:

Посольство Украины в Литовской Республике

В помещении литовского парламента открыли выставку украинского художника Сергея Лысого. Серия акварельных картин называется "Литва – моими глазами".

Открытие прошло в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщает Посольство Украины в Литовской Республике.

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Церемония открытия выставки

На официальном открытии выставки Сергея Лысого побывал Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский. Церемония прошла в помещении Сеймаса (парламента) Литвы.

Автор работ живет в Литве. Поэтому в своих работах Сергей Лысый изобразил свое видение атмосферных литовских городков.

Посетить выставку работ украинца можно будет до 3 декабря этого года

Украинский художник открыл выставку своих картин в Литве / Фото Посольство Украины в Литовской Республике 

Об авторе

  • Художник-акварелист Сергей Лысый родился в 1971 году в Одесской области.
  • В 1992 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.
  • Работы Сергея Лысого признаны во всем мире. Его не раз награждали медалями, призами и дипломами на престижных конкурсах и арт-фестивалях.
  • Сейчас художник живет в Литве, городе Клайпеда. 

 

Автор: Орися Біленька