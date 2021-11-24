В Литве открыли выставку художника-акварелиста из Украины: вдохновляющие фото
В помещении литовского парламента открыли выставку украинского художника Сергея Лысого. Серия акварельных картин называется "Литва – моими глазами".
Открытие прошло в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщает Посольство Украины в Литовской Республике.
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Церемония открытия выставки
На официальном открытии выставки Сергея Лысого побывал Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский. Церемония прошла в помещении Сеймаса (парламента) Литвы.
Автор работ живет в Литве. Поэтому в своих работах Сергей Лысый изобразил свое видение атмосферных литовских городков.
Посетить выставку работ украинца можно будет до 3 декабря этого года.
Украинский художник открыл выставку своих картин в Литве / Фото Посольство Украины в Литовской Республике
Об авторе
- Художник-акварелист Сергей Лысый родился в 1971 году в Одесской области.
- В 1992 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.
- Работы Сергея Лысого признаны во всем мире. Его не раз награждали медалями, призами и дипломами на престижных конкурсах и арт-фестивалях.
- Сейчас художник живет в Литве, городе Клайпеда.