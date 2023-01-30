Куда поехать на День влюбленных: 10 самых романтичных столиц Европы
Источник:The Lifestyle Daily
14 февраля отмечают самый романтичный праздник года – День Валентина или День влюбленных. В ожидании праздника были определены романтические столицы Европы.
Первое место в рейтинге самых романтичных столиц Европы занял португальский Лиссабон. Список составила европейская группа чартерных яхт Catamaran Charter Croatia.
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Чтобы составить рейтинг, эксперты изучили каждую столицу и проанализировали данные Trip Advisor о количестве романтических ресторанов и гостиниц на миллион человек в каждом городе.
Европейские страны расцветают во время праздников, особенно когда речь идет о Дне Святого Валентина, поэтому в этом исследовании интересно увидеть, какие столицы выходят на первое место как раз к самому романтичному дню в году,
– прокомментировал представитель Catamaran Charter Croatia.
Возглавила рейтинг португальская столица – Лиссабон. В городе с населением около 548 тысяч человек доступно 588 романтических ресторанов, а также 152 романтических гостиниц. Так, в Лиссабоне самое высокое соотношение ресторанов и гостиниц на миллион человек.
Монако с населением почти 37 тысяч человек признали второй самой романтичной столицей Европы, тогда как французский Париж, который многие считают самым романтичным городом мира, занимает третье место. С населением около 2,1 миллиона человек город имеет 1 387 романтических ресторанов и 542 романтических отелей.
10 самых романтичных столиц Европы
- Лиссабон (Португалия)
- Монако (Монако)
- Париж (Франция)
- Сан-Марино (Сан-Марино)
- Рим (Италия)
- Андорра-ла-Велья (Андорра)
- Амстердам (Нидерланды)
- Афины (Греция)
- Прага (Чехия)
- Рейкьявик (Исландия)
Тот факт, что в небольших населенных пунктах так много романтических ресторанов и отелей просто показывает, сколько столиц могут извлечь выгоду из того, что они являются местом для романтического отдыха.