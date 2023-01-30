Куда поехать на День влюбленных: 10 самых романтичных столиц Европы

Первое место в рейтинге самых романтичных столиц Европы занял португальский Лиссабон. Список составила европейская группа чартерных яхт Catamaran Charter Croatia.

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Чтобы составить рейтинг, эксперты изучили каждую столицу и проанализировали данные Trip Advisor о количестве романтических ресторанов и гостиниц на миллион человек в каждом городе.

Европейские страны расцветают во время праздников, особенно когда речь идет о Дне Святого Валентина, поэтому в этом исследовании интересно увидеть, какие столицы выходят на первое место как раз к самому романтичному дню в году,

– прокомментировал представитель Catamaran Charter Croatia.

Возглавила рейтинг португальская столица – Лиссабон. В городе с населением около 548 тысяч человек доступно 588 романтических ресторанов, а также 152 романтических гостиниц. Так, в Лиссабоне самое высокое соотношение ресторанов и гостиниц на миллион человек.

Монако с населением почти 37 тысяч человек признали второй самой романтичной столицей Европы, тогда как французский Париж, который многие считают самым романтичным городом мира, занимает третье место. С населением около 2,1 миллиона человек город имеет 1 387 романтических ресторанов и 542 романтических отелей.

10 самых романтичных столиц Европы