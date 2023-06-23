Летние лагеря в Польше от фонда "Несокрушимая Украина"

В программе будут подвижные, творческие и интеллектуальные активности, адаптированные под разные возрастные группы. Участие в лагерях платное.

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"Вокруг света за 10 дней" – это двухнедельный дневной лагерь для детей из Украины от фонда "Несокрушимая Украина". Лагерь действует в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При необходимости на месте будут дежурные вожатые с 08:00. Лагерь рассчитан для детей и подростков от 6 до 18 лет.

В июле лагеря планируются:

Варшаве,

Кракове,

Вроцлаве,

Познани,

Лодзе,

Люблине,

Гданьске,

Катовице.

Лагерь будет проходить в 6 смен: первая смена заканчивается 16 июня, а следующие будут проходить – 19 – 30 июня, 3 – 14 июля, 17 – 28 июля, 31 июля – 11 августа и 14 – 25 августа.

Летние лагеря в Польше для украинских детей / Фото nezlamna.org

Участие в лагере платное и составляет 250 злотых с человека. В стоимость включен перекус: сок и печенье. Горячее питание в лагере не предусмотрено.

Что входит в программу?

Через 10 дней "путешествия" дети и подростки будут открывать возможности глобального мира. В игровой форме узнают о важнейших материальных и культурных достояниях, которые дали миру разные страны — через квесты, мастер-классы и задачи. Будут изучать украинский, польский и английский языки.

Старшие участники также поучатся работе в команде, разработке бизнес-проектов, питчингу собственных идей, смогут дважды встретиться со специалистами польских компаний, улучшат свои цифровые навыки. Будет и просто веселье – день Тик Тока, экскурсии, вечеринки.

Для участия в лагере необходимо заполнить онлайн-анкету и внести оплату за лагерь за неделю до начала смены.