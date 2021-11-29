Let it snow: к Польше приближаются сильные снегопады

С сегодняшнего дня, с 29 ноября, в Польше температура воздуха будет заметно снижаться. Вскоре следует ожидать сильных снеговых осадков.

Об этом сообщает Институт метеорологии и водного хозяйства Национального научно-исследовательского института Пшемислава Шрама. В то же время мэрия Варшавы подчеркнула, что городские службы уже готовы к наступлению зимы.

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На какую погоду следует надеяться жителям Польши

Уже сегодня ночью снегопады следует ожидать на большей части территории страны. Лишь в Померании будет идти снег и дождь со снегом.

В восточной части побережья, утверждают метеорологи, может выпасть до 10 см снега. В общей сложности в Померании днем ​​снежный покров может увеличиться до 20 сантиметров.

Температура воздуха в самые теплые часы дня составит 1 – 2 градуса тепла. Несколько теплее будет на севере – от 3 до 5 градусов тепла. В предгорных районах возможны небольшие заморозки. Порывы ветра над уровнем моря, по словам синоптиков, составят до 90 километров в час.

Управление городской уборки (ZOM) в Варшаве уже готово при необходимости отправить до 306 снегоуборочных машин и разбрасывателей песка. Инспекторы на местах будут проверять состояние дорог.