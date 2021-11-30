Лег спать и не проснулся: в Польше внезапно скончался 40-летний врач из Украины

В Польше внезапно скончался украинец Олег Самков. 40-летний врач вынужден был покинуть родную страну, ведь его зарплаты не хватало для достойного содержания семьи.

Раньше мужчина проживал и работал в Ровенской области. Он был детским оториноларингологом (ЛОР), которого уважали коллеги, любили дети и ценили родители маленьких пациентов.

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Осознав, что прожить на зарплату врача дома он не сможет, Олег начал ездить на заработки в Швецию, Эстонию и соседнюю Польшу, где работал на строительстве. Дома его ждала жена и двое детей – дочь и сын.

Детали инцидента

Олег Самков скончался ночью с 26 на 27 ноября. Мужчина лег спать, а утром – уже не проснулся. Считают, что у него мог оторваться тромб. Однако окончательные обстоятельства смерти станут известны после вскрытия и экспертизы.

Был врачом по призванию

В окружении мужчины рассказывают, что он был настоящим профессионалом, веселым человеком и у него было доброе сердце. Всегда старался никого не обижать и никому не отказывать. Его уважали за честность и порядочность.

Весть о смерти врача шокировала близких, коллег и пациентов. Родители его детишек были огорчены и тогда, когда он уволился. Пока им невмоготу поверить, что Олега больше нет.

Это был врач от Бога. Именно благодаря ему мои дети не боятся врачей. Они с радостью приходили к нему на приём, показывали свои носики, проходили все процедуры. Мне очень жаль,

– говорит мама Елена Городецкая.

Мужчина уволился два года назад. Главный врач медучреждения Николай Надейко рассказал, что у него просто не было выбора. Денег катастрофически не хватало для обеспечения базовых потребностей и лечения старшего сына.

Конечно, Олег хотел устроиться врачом в Польше. Однако тогда еще не было упрощенных условий для украинских медиков. Сначала нужно было потратить минимум год и немалые деньги, чтобы легализовать диплом, пройти обучение и сдать экзамены. К сожалению, позволить себе этого Олег просто не мог. Надо было сразу зарабатывать на жизнь.

"Мы виделись с ним год назад, разговаривали. Я звал его обратно. Он тогда спросил: "А две тысячи евро будете мне платить?" Я говорю: "Максимум, что могу сделать – тысячу евро, и это надо постараться". Это нужно платить премии, проценты за погрузку, дать полторы ставки. Это очень сложно у нас сделать", – вспоминает Надейко. Но мужчина не согласился. Он продолжил работу за границей.