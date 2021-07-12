"Лечение" испугом: в Польше произошел странный инцидент с участием украинца

Во Вроцлаве украинец на легковом авто столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП никто не пострадал.

Происшествие состоялось в субботу, 10 июля, около 14:00 на улице Вейгеровська. Виновник аварии был за рулем авто марки Toyota.

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Что случилось после столкновения

По предварительным выводам полиции, виновником столкновения был гражданин Украины. Он совершил на своем автомобиле поворот налево к стоянке соседней клиники с неправильной полосы движения. Из-за нарушения правил водитель легкового авто перегородил дорогу машине скорой, которая была за ним.

К счастью, все обошлось хорошо. Неожиданностью для всех стало то, что человек, которого перевозила скорая, внезапно поднялся и заявил, что уже чувствует себя хорошо. Он покинул машину скорой помощи и отправился домой пешком.