"Лечение" испугом: в Польше произошел странный инцидент с участием украинца
Источник:inPoland
Во Вроцлаве украинец на легковом авто столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП никто не пострадал.
Происшествие состоялось в субботу, 10 июля, около 14:00 на улице Вейгеровська. Виновник аварии был за рулем авто марки Toyota.
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Что случилось после столкновения
По предварительным выводам полиции, виновником столкновения был гражданин Украины. Он совершил на своем автомобиле поворот налево к стоянке соседней клиники с неправильной полосы движения. Из-за нарушения правил водитель легкового авто перегородил дорогу машине скорой, которая была за ним.
К счастью, все обошлось хорошо. Неожиданностью для всех стало то, что человек, которого перевозила скорая, внезапно поднялся и заявил, что уже чувствует себя хорошо. Он покинул машину скорой помощи и отправился домой пешком.Также напоминаем, что вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о новых наказаниях для водителей , которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. Причиной анонсированных изменений в законах стала трагическая авария в начале июня, которая случилась в Сталевой Воле.