Подросток уже год живет в поездах и проехал 500 тысяч километров: сколько стоит эта тревел-жизнь

Лассе Столли – 17 лет. Уже год парень живет и работает в поезде. За это время Лассе проехал примерно 500 000 километров и не планирует останавливаться.

Летом 2022 года Лассе завершил среднюю школу. Далее парень решил, что станет ІТ-специалистом. А когда обучение отменили, Лассе придумал новый план: он будет работать на фрилансе и путешествовать. Своими приключениями парень делится в блоге.

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Сначала родители Лассе скептически относились к идее сына. Однако он сумел их убедить. В первое путешествие парень отправился в Мюнхен. А теперь в путешественнической сокровищнице Лассе – 500 тысяч километров. И останавливаться парень не планирует.

Как обустроить быт в поездах

Лассе путешествует поездами ICE Deutsche Bahn. Ежедневно он проезжает около тысячи километров. В дороге парень преимущественно работает. Он строит успешную карьеру в ІТ. Лассе замечает, что о приватности в поезде не говорится. Однако плюсы существенно преобладают над минусами.

Приватности не существует, когда живешь в поезде. Но я имею много свободы и могу ежедневно решать, куда хочу поехать – в Альпы, большой город или на море. Я абсолютно гибкий,

– отмечает Лассе.

По крайней мере раз в неделю Лассо бывает в Берлине, Мюнхене и Франкфурте. Часто парень ходит в короткие походы. Единственное условие – вернуться до отправления вечернего поезда.



Лассо уже не представляет своей жизни без путешествий / Инстаграм Лассе Столли

Всю свою жизнь Лассо был вынужден вместить в 36-литровом рюкзаке. Самые важные вещи для Лассо –ноутбук и наушники с шумоподавлением.

Столли замечает, что путешествия ему обходятся примерно в 10 тысяч евро в год.