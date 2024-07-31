Рим, Париж, Барселона: как стать идеальным туристом для самых переполненных городов Европы

Все больше европейских городов страдают от налива туристов. Путешественникам рассказывают, что делать, чтобы в переполненном городе сойти "за своих" и не раздражать местных.

Лето 2024 года планировалось как настоящий туристический ренессанс. Мир окончательно избавился от всех ограничений, которые на протяжении почти 4 лет сковывали сферу. Однако появилась новая проблема: масштабные антитуристические протесты всколыхнули мир.

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Как стать идеальным туристом

Первое и самое главное правило – проявляйте уважение. Прибывая в город, относитесь к нему так, как будто это – ваш родной город. Вы же не разрушали бы свой дом? И чужой не стоит. Кроме того, выучите несколько слов на местном языке. Хотя бы приветствие, прощание и элементарные правила заказа в кафе.

Не залипайте в телефоне 24 на 7. Местных в любом городе раздражает, когда туристы приходят к выдающимся локациям и просто скролят ленту в инстаграме, воруя это время у других людей, которые хотели бы осмотреть достопримечательность.

Если хотите прекрасно отдохнуть, приезжайте в межсезонье. Тогда вы не будете страдать от аномальной жары (например в Риме в июле) и не окажетесь в водовороте рождественских ярмарок (например, в Вене в декабре).

Еще одно довольно важное правило – выйдите из зоны комфорта. Закажите блюда, которые никогда не пробовали. Сойдите с туристических маршрутов и насладитесь камерными райончиками "для своих". Пойдите в местный кинотеатр, даже если не понимаете языка.



Туристов просят соблюдать правила / Unsplash

Творите воспоминания. 1000 и 1 фото и миллион сувениров – это, конечно, классно. Однако позаботьтесь о том, чтобы наслаждаться моментом.