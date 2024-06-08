Можно потерять все: какую главную ошибку совершают почти все туристы

Потерянный багаж может испортить любое путешествие. Сотрудник аэропорта в Дублине рассказал, какой поступок туристов увеличивает шансы на потерю чемоданчика.

К сожалению, багаж в аэропортах теряют довольно часто. Во многих случаях причиной этого является ошибка, которую часто допускают туристы.

Обратите внимание Топовая авиакомпания придумала интересное развлечение для пассажиров на борту

Какую ошибку чаще всего делают туристы

Сотрудник аэропорта в Дублине рассказал: немало туристов украшают свой багаж разнообразными лентами или другими деталями декора. Они думают, что этим минимизируют риски утери чемоданчика. Однако результат на самом деле – противоположный.

Ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, чтобы их можно было идентифицировать, могут вызвать проблемы при сканировании сумок в багажном зале,

– рассказал сотрудник.

Он добавил: если сумку нельзя отсканировать автоматически, система попросит протокол ручной обработки. Далее это фактически гарантирует, что чемоданчик или сумка не попадет на борт.

Какие лакомства не стоит перевозить в чемоданчике

Кроме того, сотрудник решил дать неожиданный совет: какие лакомства ни при каких обстоятельствах не стоит перевозить в чемоданчике. Речь идет о марципанах. Почему-то их так упаковывают, что любимый десерт миллионов начинает визуально напоминать взрывчатку. Это повлечет лишние проблемы путешественникам. Особенно актуальным этот совет является для туристов, посещающих Австрию, ведь там марципаны – один из самых популярных сувениров.