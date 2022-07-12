Лабиринт в кукурузном поле: альтернативная идея, как развлечься в Варшаве

Как в Варшаве весело провести время с семьей? Недалеко от польской столицы есть альтернативная аттракция, которая заинтересует и детей, и взрослых.

Речь идет об огромном лабиринте в 1,5 гектара, который построили на кукурузном поле. Расположен он в 25 километрах от Варшавы в селе Непорент.

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Что известно о лабиринте в кукурузном поле

Посетителям предстоит не только добраться до выхода, но нужно найти 11 печатей с животными. Эти находки помогут сориентировать по карте, где именно вы находитесь. Такие игры развивают навыки читать карты.

На территории есть фуд-зона, где подают пиццу, картофель фри, куриные крылышки или что-то сладкое. Кроме того, есть места, где можно устроить пикник самостоятельно.



Лабиринт в кукурузном поле / Фото the-warsaw

Лабиринт в цифрах

Площадь кукурузного поля – 1,5 гектара;

Длина трассы – почти 4 километра;

Средняя высота лабиринта – 170 сантиметров, но стволы кукурузы продолжают расти.

График работы и стоимость билетов

Лабиринт открыт ежедневно с 10:00 до 20:00;

Адреса - Nieporęt, ul. Ян Казимеж, 219 лет;

Обычный билет – 25 злотых;

Льготный билет – 20 злотых;

Семейный билет 2 + 2 (двое взрослых и двое детей) – 60 злотых;

Семейный билет 2+1 – 50 злотых;

Семейный билет 1+2 – 55 злотых;

Билет выдается без ограничения по времени.