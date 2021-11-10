Kwarantanna domowa: как работает программа для карантина в Польше – пошаговая инструкция
Источник:poland-consult
Еще первого апреля 2020 года Министерство цифровизации Польши объявило о необходимости использования специальной программы, которую должен установить каждый, кто пересек границу со страной или проходит карантин по другим причинам. Как она работает и о чем следует знать, чтобы случайно не нарушить закон – читайте дальше.
Как скачать программу
Загрузить приложение можно в Google Play или App Store, введя в поиске Kwarantanna domowa, хотя в разговоре часто используют название Aplikacja do kwarantanny или Aplikacja kwarantan.
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Кому нужна Kwarantanna domowa
Использование этой программы обязательно для всех, кто находится на карантине. Это касается и тех, кто въезжает в Польшу и не имеет освобождения от карантина.Важно! В Польше понятия "карантин" и "изоляция" не тождественны. Карантин – это обсервация для здоровых людей, которых следует проверить на наличие вируса после возвращения или въезда в страну. Изоляция – это обсервация для тех, у кого был обнаружен коронавирус. Изолированным не нужно устанавливать Kwarantanna domowa.
Основная цель создания программы – подтверждение пребывания человека в месте прохождения карантина. Неиспользование программы является нарушением, за что предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч злотых.
Основные функции программы:
- оценка состояния при визуальном осмотре изолированного;
- подтверждение пребывания в месте прохождения карантина;
- возможность срочно сообщить об ухудшении самочувствия;
- информирование о введенных изменениях, касающихся ситуации с коронавирусом;
- запрос о помощи в социальные службы, если из-за карантина человек оказался в сложных условиях (например, не может сходить за продуктами, в связи с чем будет организована поставка необходимого питания).
Для тех, кто на карантине, могут организовать поставки продуктов / Фото Pexels
Какие языки доступны в программе
Интерфейс программы поддерживает как польский, так и украинский, русский, английский и даже вьетнамский языки. При загрузке программа сама выберет язык на основе того, который установлен на телефоне по умолчанию.
Как работает программа
Рассмотрим, как работать с программой, если по тем или иным причинам необходимо пройти обсервацию.
Шаг 1. Идентификация
Оказавшись на территории Польши, иностранец обязан сообщить место прохождения будущей обсервации, если у него нет веских оснований для отмены карантина. Также он должен указать адрес и номер телефона, по которому с ним можно связаться.Важно, чтобы указанные данные были актуальными и правдивыми, ведь работа программы напрямую зависит от них. Чтобы добраться до места обсервации, у вас ровно сутки. На этом этапе не торопитесь устанавливать программу.
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Шаг 2. Загрузка программы
Следует помнить, что устанавливать программу нужно непосредственно на месте прохождения карантина. Делать это заранее – плохая идея, поскольку при первом же запуске GPS определит, где вы находитесь, и сравнит геолокацию с данными, указанными в документах, и в дальнейшем потребует подтверждения, что вы находитесь именно там.Еще один нюанс: когда информация о карантине окажется в государственной базе данных, владелец телефона получит сообщение с требованием установить программу и код активации. До этого момента устанавливать его не стоит, ведь без этой процедуры все равно ничего не сработает.
Шаг 3. Выполнение задач
Во время установки необходимо предоставить доступ к персональным данным, а также выбрать, каким образом вы хотите получать задания на карантине: через уведомления в самой программе или через голосовые сообщения со специального номера.
После активации программы система отправит первую задачу – сфотографировать себя на месте прохождения карантина и отправить фото на проверку. Такие задачи могут периодически поступать в любое время.
После активации программа будет "требовать" фото с места обсервации / Фото Unsplash
Для выполнения задания у вас есть всего 20 минут. И если за это время фото не поступит, программа зафиксирует нарушение карантинного режима, после чего на место обсервации может приехать полиция и начать розыск. Более того, сон или разряженный телефон – не является уважительной причиной для невыполнения задачи.
Шаг 4. Соблюдение режима
Весь период карантина программа будет сигнализировать о необходимости сделать фото. Но если вы законно оставили место обсервации (например, отправились в лабораторию, чтобы сдать тест на коронавирус), то в этот момент лучше не выполнять задание. Одна пропущенная задача не станет причиной проблем, а вот фото не с места обсервации – это гораздо хуже.
Заметим, что полиция может посетить место обсервации, даже если вы добросовестно выполняете все задачи.
Шаг 5. Завершение обсервации
Завершить обсервацию можно двумя путями: либо после полного прохождения карантина, либо досрочно, получив отрицательный результат теста на коронавирус. Однако результат теста может поступить в систему не сразу, а в течение 24 часов с момента его прохождения. Все это время вам будут продолжать приходить уведомления о том, что нужно сделать фото. В этом случае их можно игнорировать.
Кто освобожден от использования программы
Людям с нарушением зрения и слуха разрешается не использовать программу.
Еще одно исключение – те, у кого нет гаджетов. Но они все равно обязаны подать заявление в полицию о том, что у них нет возможности установить программу по техническим причинам.
К тому же, во многих регионах Польши вы можете подать заявление по телефону. Тогда для идентификации будут использованы другие методы, а надзор за соблюдением карантина будет осуществлять полиция. Стоит добавить, что за ложное свидетельство невозможности установления программы польским законодательством предусматривается наказание до 8 лет лишения свободы.