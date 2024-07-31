Из-за наплыва инстаграмеров: популярный курорт Швейцарии вводит ограничения

Известный швейцарский горнолыжный курорт Церматт объявил о новых ограничениях для посетителей. Решение было принято на фоне наплыва туристов, стремящихся сделать идеальные фотографии для Instagram.

Недавний инцидент на курорте привел к тому, что наплыв туристов, сосредоточенных исключительно на том, чтобы сделать идеальное фото на фоне Маттерхорна, нанес значительный ущерб местной окружающей среде. Погоня за крутыми снимками все чаще приводит к тому, что люди пренебрегают сохранением природы – это подчеркивает необходимость повышения осведомленности и ответственных туристических практик.

Читайте также Отдыхают миллиардеры и голливудские звезды: туристы хейтят самый роскошный курорт ЕС

Туристы растоптали уникальные цветы – будут ограничения

В последние годы Церматт видит постоянный поток туристов, которые стекаются к озеру Риффельзее, чтобы сделать фотографии на фоне легендарной горы Маттерхорн. Ежедневно в эту локацию прибывают тысячи человек.

В июне и июле, когда летняя жара растапливает снег в Альпах, на горных лугах появляется потрясающее зрелище цветов, среди которых эдельвейс, горечавки и золотой первоцвет. К сожалению, красота этого цветения уничтожается интенсивным пешеходным движением туристов, что приводит к истощению почвы и заметному отсутствию эдельвейсов возле озера Риффельсзее уже несколько лет подряд.

Озеро Риффельзее / Фото AirPano

В ответ на экологические проблемы власти Церматта объявили об ограничении доступа туристов к этой территории, чтобы защитить дикую природу и дать ей возможность восстановиться.

Туристы имеют разрешение на посещение этого места, однако доступ к нему ограничен специально отведенными тропами, ведущими к воде. Травянистая территория ограждена от посетителей.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про! З ним гроші надійдуть за мить.