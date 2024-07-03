В самолете девушка не уступила свое место за 1500 долларов: сеть "кипит" от возмущения

Девушка, которая отказалась уступить свое место в самолете за 1500 долларов, стала звездой сети. Люди восхищаются ее поступком и одновременно возмущаются: как можно было отказаться от таких денег.

В тиктоке девушка рассказала, что ее отпуск мог закончиться в тот же день. В то же время она отказалась уступить свое место.

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Мой ежегодный отпуск мог закончиться сегодня, но я отказалась уступить место за 1500 долларов,

– отметила новая звезда тиктока.

Если бы девушка уступила место, она получила бы 1500 долларов от авиакомпании, а также ей оплатили бы бесплатное проживание в отеле вблизи аэропорта. Бонусом предлагали билет на следующий рейс.

В то же время героиня видео отказалась. Она еще не знала, что после этого станет звездой тиктока.

Девушка не уступила место и получила популярность в сети: смотрите видео

Известно, что кто-то в самолете таки согласился на предложение бортпроводницы и получил деньги.

Пользователи сети – шокированы

В сети видео девушки вызвало настоящий фурор. Люди признаются, что за такие деньги даже не думали бы. Некто заметил, что стоял бы у трапа еще до того, как бортпроводница закончила говорить. Между тем другие фантазировали об отпуске, который можно организовать за эти деньги.