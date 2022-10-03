Льготный проездной билет в Германии: как купить

Многие украинцы сейчас находятся в Германии. Те, кто получает помощь от Jobcenter или Sozialamt, имеют возможность приобрести проездной билет по сниженному тарифу.

Как купить льготный проездной в Германии

Он называется социальным и действует во многих федеральных землях. Пошаговая инструкция, как приобрести льготный билет – читайте дальше!

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Обратитесь в Jobcenter или Sozialamt. Подготовьте паспорт и персональный номер. Там вам выдадут документ, подтверждающий право на покупку социального билета. Заметьте, что в некоторых населенных пунктах следует обращаться к Landratsamt вместо указанных учреждений;

Найдите автомат по продаже транспортных билетов. Выберите Sozialticket и оплатите его;

Кроме автоматов, приобрести проездной можно в сервисном центре железной дороги.

Такие проездные могут быть сроком на неделю или месяц. Также можно выбрать территорию его действия – для поездок только в пределах вашего города или включая соседние населенные пункты. К слову, стоимость льготного билета для украинцев в Берлине при наличии Berliner Pass – 28,50 евро.

Как можно сэкономить на проезде в Германии

В том случае, если вы часто пользуетесь общественным транспортом, лучше выбрать месячный проездной, ведь так сможете сэкономить. Этот билет действует на любой транспорт в пределах выбранной зоны.

Он продается в центрах продаж билетов DB или на сайте немецкой железной дороги Deutsche Bahn. Его цена зависит от нескольких факторов – город, количество тарифных зон, пересекающих маршрут, время действия поездок, количество вида транспорта и срок действия.