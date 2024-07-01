Хрустальные пляжи и древние дворцы: какую самую загадочную страну Европы стоит посетить в июле

Мальта – островная страна, расположенная в Средиземном море. Она соединила в себе атмосферу разных культур и создала уникальный колорит. Увидев Мальту один раз, туда захочется возвращаться год за годом.

Жизнь на Мальте развивается уже почти 8 тысяч лет. На протяжении веков там селились представители разных культур. Каждый пытался принести живописной стране в дар что-то свое, рассказывает Закордон 24.

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Почему Мальта – must visit

Приезжая на Мальту, можно идеально совместить городской и пляжный отдых. Каждый может провести время на море, в соответствии со своими пожеланиями. Мальта имеет как ухоженные золотые пляжи, где можно наслаждаться свежими коктейлями, так и дикие места, где, казалось, время замерло еще в начале нашего тысячелетия. Единственное, что общее у всех пляжей страны, – кристально чистая морская вода.



Морская вода на Мальте имеет удивительный цвет / Unsplash

В свободное время стоит посетить город Валета, который считают самой южной столицей Европы. Там живут всего несколько тысяч человек. Однако они заботятся о своем городе с большой любовью и уважением к истории. Валета – город рыцарей и прекрасных дам. Раньше они собирались в здании на улице Республики, а сейчас там заседает Кабмин.



Пейзажи Мальты завораживают / Unsplash

Кроме того, туристам рекомендуют спланировать экскурсию в рыбацкий поселок Марсашлокк. Там можно попробовать свежие морепродукты. Их можно приобрести на местном рынке (одна из самых колоритных локаций) или заказать в одном из заведений, которые содержат местные. Изюминкой путешествия в Марсашлокк являются луцу – рыбацкие лодки. На них можно покататься, как в Венеции на гондолах.

На Мальту можно приезжать в гостротур

Мальта – гастрономический рай для туристов. Там гармонично соединилась итальянская, английская и средиземноморская кухни. В местных ресторанах готовят более сотни видов паст и разнообразные морепродукты. Запивают блюда чаще всего вином. Также на Мальте очень популярным является пиво. Самым популярным десертом являются Канноли – сицилийские трубочки с рикоттой или сыром маскарпоне.