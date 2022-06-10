Куда пойти и что посмотреть в Амстердаме на этих выходных: подборка событий

В Амстердам многие едут, чтобы почувствовать легкость и свободу. И ввиду популярности города среди туристов, там ежедневно проходят интересные мероприятия.

Куда пойти и что посмотреть в Амстердаме в эти выходные – 11 – 12 июня – читайте в нашем материале.

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Подборка событий в Амстердаме на выходные

11 июня – Open Tuinen West. Это локальная и менее масштабная версия главных Дней открытых садов, которые в этом году пройдут 17 – 19 июня. В этот день можно посетить скрытые от глаз сады Западного Амстердама. Билет стоит 3,5 евро, по которому можно попасть во все локации.

11 июня – Open House on the Amstel – день открытых дверей трех музеев, расположенных в бывшем Амстердамском Эрмитаже. В Dutch Heritage Amsterdam временно переехал и Amsterdam музей. Все выставки и мероприятия можно посетить бесплатно.

11 и 12 июня – Grootste Museum van Nederland. Это специальное событие от Дней наследия со свободным доступом в 16 церквей и 2 синагоги по всей стране. Они не только памятники архитектуры, но и хранят многочисленные произведения искусства, увидеть которые в эти выходные можно будет всем желающим.

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