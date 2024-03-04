Совсем близко к Украине: какой сказочный европейский город – самый недооцененный для отдыха

Весна создана для выходных или отпусков в сердце старой Европы. Если привычные туристические маршруты уже надоели, пришло время открывать для себя что-то новое. Путешественникам рассказали, какой европейский город – самый недооцененный для отдыха.

Шелли Мармер – эксперт по путешествиям – рассказала, что настоящей жемчужиной Европы является румынский Брашов (900 километров от Киева). Он расположен в самом сердце романтической и загадочной Трансильвании. Именно там жил Влад III, который вошел в культуру человечества как Граф Дракула.

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Почему Брашов – особенный

Мармер отметила, что именно Брашов – лучшая локация, чтобы познакомиться с богатой историей и культурой Румынии. Городу уже около восьми сотен лет и за это время там соединились немало культур.



Брашов как будто телепортирует путешественников в прошлое / Unsplash

Город расположен у подножия Карпатских гор и напоминает телепорт в прошлое. Гуляя узкими улочками, наслаждаясь готической и барочной архитектурой, кажется, что мир вдруг помолодел на век или даже несколько.



На знакомство с Брашовом стоит выделить минимум день / Unsplash

Сейчас Брашов еще не слишком популярен среди туристов. Поэтому насладиться городом можно в тишине и покое.

Одним из самых известных путешественников в Трансильванию является король Чарльз III. Он регулярно посещает регион и даже владеет там недвижимостью.

Чтобы сполна насладиться старинным Брашовом, туристам рекомендуют выделить минимум день. В городе – много отелей и ресторанов, поэтому проблем с бытом не будет. Если же вы приехали в Трансильванию на несколько дней, можно посетить Бран (Замок Дракулы), расположен в 30 километрах. Из Брашова туда регулярно курсируют автобусы.