4 испанских города, которые стоит посетить зимой

Хотя и Испания особенно популярна среди туристов в летний сезон, в эту страну следует приехать и зимой. Рассказываем, какие города и регионы выбрать для путешествия в период холодов.

Уикенд в Испании зимой может быть весьма разным. Так, на Канарских островах даже в январе можно наслаждаться настоящим пляжным отдыхом. Кстати, именно в Испании расположен самый теплый пляж в Европе в зимний период. А любители зимних видов спорта смогут посетить любой из самых популярных горнолыжных курортов.

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Куда поехать и что посмотреть в Испании зимой

Севилья

От исторических улиц до древних дворцов – Севилья удивит вас своим наследием, которое хранит годами. Если вы любитель истории, вы должны посетить этот город во время зимних каникул в Испании, чтобы почувствовать праздничный дух среди идеальной погоды.

Одни из лучших развлечений в Севилье – вкусные закуски-тапасы и каякинг на реке.

Севилья / Фото unsplash

Барселона

Если вы планируете провести зимние каникулы в Испании, Барселона – это тот город, который вас никогда не утомит. Вы можете пойти на живой концерт ночью или специальные фестивали зимой, где вы увидите красоту Барселоны во всех ярких цветах.

Обязательно посетите храм Святого Семейства, порадуйте себя шоппингом в Рамбле и посетите стадион Камп Ноу.

Гранада

Гранада, расположенная у подножия заснеженных гор Сьерра-Невада, может похвастаться великолепной природой. Это направление является одним из лучших для зимнего отдыха в Испании.

Некоторые из лучших занятий в Гранаде: посещение Альгамбры и походы по холмам.

Мадрид

Столица Испании зимой подсвечена праздничными гирляндами, что создает невероятную атмосферу в городе. Кроме того, во время рождественских каникул вы можете погрузиться в культуру и уют Мадрида в одном из знаменитых местных кафе.

Одной из лучших достопримечательностей Мадрида является музей Прадо и парк Буэн Ретиро.

Зимний Мадрид / Фото pexels

Что взять с собой в Испанию на зимние каникулы

Не забудьте прихватить загранпаспорт и водительские права, если планируете арендовать авто во время путешествия по Испании.

Носите с собой тёплую одежду, чтобы не мерзнуть в ветреные дни.

Желательно иметь с собой бальзам для губ и лосьон, поскольку зима может высушить кожу.

Постарайтесь взять удобную обувь для длительных прогулок.

Убедитесь, что необходимое лекарство также есть в чемодане

Не забудьте взять с собой камеру или смартфон, чтобы снять самые лучшие моменты.

Какая зима в Испании

Зимой в Испании обычно тепло и солнечно: в декабре, январе и феврале средняя температура на севере и центре страны составляет +10°C, в южных регионах +20°C, в горах до -10°C, ночью может быть холоднее. Снег и дожди чаще всего выпадают в северных регионах. Наиболее сильные перепады температур наблюдаются в центре страны.

Зимой достаточно холодно в Мадриде (континентальный климат), умеренно прохладно в Барселоне и Коста Браве, солнечно и тепло в Севилье.

Теплее всего в Испании зимой на Канарских островах, где дневная температура колеблется от +20 до +22°C.

Канары / Фото pexels