Более низкие цены и комфортные температуры: 10 лучших мест в Европе для путешествия в межсезонье

Туристические эксперты рекомендуют путешественникам рассмотреть путешествие в определенные европейские направления именно в межсезонье. Эта стратегия предлагает несколько преимуществ, в частности, сниженные цены, меньшие толпы и приятные температуры.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, назвало 10 лучших направлений в Европе для посещения осенью 2024 года. Предлагаем ознакомиться с этим перечнем, возможно, вы именно планируете путешествие и он пригодится.

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10 лучших мест в Европе для посещения осенью

Севилья (Испания)

С приходом октября Севилья предлагает идеальный климат для путешествий по городу, когда температура воздуха достигает приятных 26°C. Такая благоприятная погода позволяет посетителям с комфортом исследовать многочисленные достопримечательности города. Летняя жара спадает, что делает это время прекрасным для неспешных прогулок в футболках и наслаждения вечерами в открытых тапас-барах.

Когда ехать: с марта по май и октябрь – тепло и приятно; с июня по сентябрь – невыносимо жарко; с ноября по февраль – умеренно.

Додеканес (Греция)

С приближением ранней осени Додеканесские острова становятся главным направлением для спонтанных путешественников. Этот живописный архипелаг известен своими благоприятными погодными условиями, сниженными ценами, теплой температурой моря и меньшим количеством туристов в это время года. Многие местные заведения остаются открытыми, предоставляя посетителям широкие возможности для отдыха до наступления зимнего сезона.



Остров Додеканес / Фото Unsplash

Туристические эксперты рекомендуют начать свое путешествие с Родоса, крупнейшего острова в Додеканесе и ключевого узла с собственным аэропортом. С Родоса путешественники могут легко добраться до других островов на пароме или небольшой лодке, что делает его удобной отправной точкой для исследования этого потрясающего региона.

Когда ехать: с мая по июнь и с сентября по октябрь – солнечно, тепло, доступное транспортное сообщение; с июля по август – жарко и слишком оживленно; с ноября по апрель – прохладно, мало паромов.

Умбрия (Италия)

С наступлением осени живописный регион, граничащий с Тосканой, становится главным направлением для гурманов, стремящихся насладиться сезонными блюдами. Известный своими плодородными ландшафтами, этот регион может похвастаться потрясающими холмистыми местностями и волшебными городками, окруженными стенами, такими как Орвьето, Амелия и Нарни, озаренными теплым золотистым светом и почти свободными от толп туристов.

В разгар сезона сбора винограда посетителям предлагается исследовать винные маршруты Страда-дель-Сагрантино, где они могут посетить виноградники и средневековые деревни для дегустаций, что делает это время идеальным еще и с кулинарной стороны.

Когда ехать: с апреля по июнь и с сентября по октябрь – приятная погода, мало людей; с июля по август – жарко, оживленно; с ноября по март – прохладно.

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Черногория

Горная местность Черногории приобретает все большее признание как идеальное место для пеших прогулок благодаря мягкому климату, что позволяет заниматься активным отдыхом на свежем воздухе до ноября. Национальный парк Дурмитор, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, может похвастаться самыми высокими вершинами в регионе: 48 вершин превышают 2000 метров. Этот потрясающий ландшафт состоит из темных зубчатых гор, перемежающихся с пышными сосновыми лесами, яркими лугами и блестящими ледниковыми озерами.

В дополнение к захватывающим пейзажам, с прибрежных вершин, таких как гора Ориен и гора Ловчен, открывается панорамный вид на Адриатическое море. Любители пеших прогулок также могут воспользоваться теплыми водами, которые остаются привлекательными на протяжении всего октября, что позволяет сочетать пешие экскурсии со свежими купаниями в спокойном море, что в это время, как правило, менее переполнено людьми.



Живописные пейзажи Черногории / Фото Unsplash

Когда ехать: с апреля по июнь и с сентября по октябрь – тепло, мало людей; с июля по август – жарко, многолюдно; с ноября по март – холодно, можно кататься на лыжах.

Копенгаген (Дания)

Копенгаген превратился в кулинарную горячую точку, сочетая передовой скандинавский дизайн с яркой гастрономической сценой, где приоритетами являются креативность, экологичность и сезонные ингредиенты. От ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, до волшебных кафе в сельских домах, город предлагает непревзойденный гастрономический опыт.

Посетители могут начать свое гастрономическое путешествие на продовольственном рынке Torvehallerne KBH, после этого пешеходная экскурсия для гурманов познакомит вас с местными фаворитами, покажет лучшие места, где можно выпить кофе и попробовать выпечку. В завершение дня стоит исследовать район Кьодбюен, где можно расслабиться за бокалом любимого напитка и окунуться в местную культуру.

Когда ехать: с апреля по май и октябрь – тише, прохладнее; с июня по сентябрь – солнечно, оживленно, суетливо; с ноября по март – холодно.

Также в десятку лучших межсезонных направлений вошли:

Шотландское нагорье. Мальта. Тенерифе (Канарские острова, Испания). Латвия. Бургундия (Франция).

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