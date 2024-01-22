Доступность или роскошь: какие направления назвали самыми дешевыми и дорогими на 2024 год

Начало года – прекрасное время для планирования путешествий на будущее. Именно для тех, кто выбирает направление для поездки, эксперты подготовили рейтинг самых дорогих и дешевых туристических мест на планете.

Команда проекта Wethrift помогает совершать выгодные покупки онлайн. На этот раз они проанализировали стоимость поездок на 2024 год и составили рейтинг. В какие города в мире в этом году выгодно путешествовать, а где придется изрядно раскошелиться – узнаете дальше.

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Куда планировать путешествие в 2024 году?

Чтобы сравнить туристические локации, специалисты учитывали следующие критерии: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на проживание, стоимость еды и посещение культурных достопримечательностей.

Самыми дешёвыми городами в 2024 году оказались:

Нью-Дели (Индия); Ханой (Вьетнам); Каир (Египет); Стамбул (Турция); Хургада (Египет).

Индийский город Нью-Дели стало лидером списка признан самым доступным туристическим направлением. Добраться до него не сложно, существует 145 авиамаршрутов из разных уголков мира. Можно подобрать самый лучший рейс и доступную цену.

Нью-Дели известен своими туристическими достопримечательностями, историческими и религиозными локациями, оживленными рынками и вкусной кухней. Средняя цена за полноценный прием пищи здесь около 2,4 доллара, а проживание обойдется примерно в 49 долларов. Главные туристические достопримечательности можно посетить за 64 доллара в среднем. А проезд на общественном транспорте обойдется всего в 40 центов за билет.

Индия предлагает доступные путешествия / Фото Pexels

Самыми дорогими городами в 2024 году стали:

Флоренция (Италия); Белфаст (Великобритания); Сидней (Австралия); Нью-Йорк (США); Лондон (Великобритания).

Флоренция возглавила рейтинг самых дорогих городов преимущественно из-за недешевого размещения. За одну ночь здесь можно заплатить в среднем около 300 долларов. Но здесь, безусловно, есть на что посмотреть. Посетите площадь Микеланджело, галерею Уффици и базилику Санта-Мария-дель-Фьоре. Правда, это тоже получится недешево – до 180 долларов. Еда во Флоренции также стоит немало: поход в супермаркет обойдется в 78 долларов, а одно блюдо в ресторане в среднем 16 евро.

Увлекательная архитектура Флоренции / Фото Pexels

Напомним, сервис бронирования жилья Booking.com представил свой рейтинг лучших направлений для путешествий 2024 года. На первом месте – японский город Беппу. Если хотите увидеть полный список самых интересных туристических локаций в этом году – переходите по ссылке.