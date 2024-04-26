"Убирайтесь домой": какие туристические направления вообще не хотят видеть туристов летом 2024

В 2024 году туризм окончательно вернется на допандемийный уровень. В то же время не все этому радуются. По меньшей мере в 5 популярных локациях не ждут туристов. Их просят выбрать другие места для отпусков.

К сожалению, в рейтинге оказались одни из самых любимых локаций для путешественников. В частности, озеро Комо, пребывание возле которого уже вскоре может стать платным.

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Где не рады туристам в 2024 году

В частности, туристов не слишком хотят видеть в Амстердаме. В последние годы столица Нидерландов активно борется с большим количеством путешественников. В пределах города даже запретили строить новые отели. Кроме того, туда запретили заходить круизным кораблям. Также туристам в соцсетях всячески намекают, что им не рады.

Также против путешественников активно борются местные жители Канарских островов. Они отмечают, что из-за постоянного наплыва туристов коллапс с недвижимостью уже нереально урегулировать. Люди начали ночевать в машинах и даже пещерах.

Не слишком радуются туристам и вблизи озера Комо. Замечают, что из-за большого количества путешественников локация потеряла все свое очарование.



Туристов не рады видеть в известных локациях / Unsplash

Существенно пострадали от туристов и Афины. Большое количество посетителей начало разрушать Акрополь. В частности, местные власти решили организовывать туда элитарные туры, которые позволят осмотреть локацию без толп туристов и не нанесут ущерб локации.

В очередной раз повысили туристический налог и в Барселоне. Испанская жемчужина также страдает от чрезмерного туризма. Отмечают, что из-за большого количества туристов пришлось удалить с карт известный маршрут.