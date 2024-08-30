"Никогда не вернусь туда": блогерша назвала 4 самых ужасных места Европы

Эксперт по путешествиям и тревел-блогер Сара Родригес рассказала, в какие места Европы больше ни за что не вернется. Спойлер: досталось и Парижу.

Сара обожает путешествовать. В то же время некоторые европейские "жемчужины" ее изрядно разочаровали.

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Какие места Европы больше всего разочаровали Сару

Позитано (Италия)

Этот райский уголок – самый живописный на Амальфитанском побережье. Обычно там отдыхают голливудские звезды и миллионеры. Сара заметила, что там было излишне оживленно и "душно". Количество туристов вокруг разочаровало тревел-эксперта.

Хотя оно, несомненно, прекрасное своими красочными зданиями и видами на море, его узкие улочки были забиты бок о бок другими туристами. Атмосфера казалась скорее суетливой, чем идиллической, а цены были завышены для туристов,

– заявила Сара.

Она заметила, что, очевидно, так и не смогла увидеть настоящее Позитано.

Париж (Франция)

Город огней и любви разочаровал Сару своими очередями к известным туристическим локациям. Тревел-эксперту не удалось насладиться атмосферой и сделать фото мечты.



Парижу постоянно достается / Unsplash

Миконос (Греция)

Сара призналась, что, собираясь туда, представляла себя в тихом раю. Тревел-эксперт признала, что там – фантастически красиво. В то же время тусовщики и пьяные туристы портят все. Сара заметила, что пляжи – очень заселены, а цены в ресторанах – просто колоссальные.

Амстердам (Нидерланды)

Сара отметила: центр города был переполнен шумными мальчишескими вечеринками. Забронировать столик в ресторане казалось чем-то нереальным, попасть в музеи – тоже.