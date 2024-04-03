Рай для шопоголиков: назвали 10 самых модных городов мира

Для многих путешественников шопинг – одна из самых любимых составляющих путешествия. Ведь так приятно походить по магазинам в новом городе и приобрести волшебные подарки для себя и близких.

Столицей моды и красоты на протяжении десятилетий остается Париж. Кстати, это – также самый обсуждаемый и один из самых посещаемых городов мира.

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Замечают, что Париж является домом для более 30 мировых брендов. Ежегодно во французскую столицу приезжают миллионы туристов. А на Недели моды съезжаются известные дизайнеры, модели, актеры, музыканты из разных стран мира.

Только в инстаграме Париж имеет почти 6 миллионов отметок. А легендарные Елисейские поля – must visit для шопоголиков из разных стран мира.

На втором месте лучших городов для шопинга является Токио. В столице Японии – более 2200 торговых центров. Приобрести там можно абсолютно все.

10 самых модных городов мира

В общем десятка самых модных городов мира выглядит так:

Париж

Токио

Дубай

Милан

Стокгольм

Нью-Йорк

Сеул

Лондон

Майами

Копенгаген

Берлин

Лос-Анджелес.

Ожидается, что наплыв туристов в эти города будет только расти. В частности, туда устраивают различные шопинг-туры. Воспользовавшись этой услугой, можно не только полюбоваться красотой города, но и посетить все его самые известные торговые точки.