Лучше не ехать в 2024 году: шесть наиболее переоцененных туристических локаций

Массовый туризм делает популярные места не столь привлекательными. В следующем году эксперты по путешествиям не советуют посещать 6 самых переоцененных мест на планете.

Часто туристы продолжают посещать самые популярные направления только из-за собственной лени. Они не хотят искать достойные альтернативы и получать новый опыт. Из-за этого многие популярные туристические места потеряли свою привлекательность. Какие именно локации посещать не стоит в 2024 году – дальше в материале.

Интересно Искусственный интеллект определил, какая страна будет самой популярной для путешествий в 2024 году.

Ибица (Испания)

Ибица носит титул "столицы вечеринок". Сюда съезжаются туристы со всего мира. Их здесь так много, что живописный остров становится очень перенаселенным. Если вы не любите длинные очереди, завышенные цены и шумные толпы, то вам нечего делать на Ибице. Присмотритесь, например, к Майорке.

Ибица собирает любителей вечеринок со всего мира / Фото Unsplash

Чангу (Индонезия)

Многие путешественники считают Бали лучшим островом в Азии, но своей атмосферой здесь радует не каждый регион. Туристы считают, что Чангу перестал быть привлекательным из-за огромных пробок на дорогах и толпы у популярных культурных локаций. Поэтому посетителям советуют обратить внимание на другой регион на острове Бали – Семиньяк.

Дубай (ОАЭ)

Мнения туристов о Дубае разделились: некоторые называют путешествие в город незабываемым опытом, другие говорят, что его переоценивают. Вам понравится в этом пустынном мегаполисе, если ваш комфорт – это роскошь и небоскребы. Конечно, здесь есть и пляжи для отдыха, но они могут быть и лучше. К примеру, в соседнем Омане есть прекрасные пляжные курорты, культурные объекты и разнообразные аутентичные впечатления.

Дубай – город небоскребов и роскоши / Фото Pexels

Сан-Франциско (США)

Сан-Франциско привлекает путешественников своими культурными кварталами и узнаваемыми видами. Но в последнее время здесь наблюдается серьезный рост уровня преступности. Туристам нужно все время быть начеку, следить за своими вещами и безопасностью, особенно в центре города. Если вы все же мечтаете провести отпуск в Калифорнии, обратите внимание на Сан-Диего. Это веселый и спокойный пляжный город с хорошей погодой.

Амстердам (Нидерланды)

Путешественники любят Амстердам за его волшебные каналы, безудержный дух свободы и велосипеды. Но в последнее время столица Нидерландов стала все больше отталкивать и облагать налогами иностранных гостей. В городе устали от невоспитанных туристов, ежедневно заполняющих центральные улицы Амстердама.

Для путешественников, рассчитывающих на большее гостеприимство, хорошей альтернативой будет бельгийский город Брюгге, где есть живописные каналы и исторические достопримечательности, но не так много людей.

Центр Амстердама никогда не бывает пустым / Фото Unsplash

Париж (Франция)

И закрывает список французская столица – Париж. Ведь 2024 – это не лучшее время, чтобы посещать этот город. Все из-за Олимпиады, которая состоится здесь летом. Город и без того страдает от чрезмерного туризма, а тысячи зрителей, которые съедутся со всего мира на Олимпийские игры, еще больше усилят эту проблему.

В этом году замените Париж на Сент-Эмильон — прекрасный городок, где подают вкусное местное вино и дружелюбно встречают каждого иностранного гостя.