В Кракове определили самые лучшие места, где можно провести время с детьми
Источник:krakow.pl
С каждым годом в Кракове становится все больше мест, где комфортно чувствуют себя самые маленькие краковяне и туристы. Рассказываем, какие локации в городе получили награду "дружества" к семьям с детьми.
Голосование "Место, дружеское к семьям с детьми" в Кракове прошло уже в четвертый раз. В рамках инициативы организаторы определили лучшие заведения культуры, обслуживания и общепита, где можно отдохнуть всей семьей. Результаты показывают, что все большее количество заведений создают условия для детей или расширяют свои предложения, ориентированные на семьи.
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Лучшие места в Кракове, где можно провести время с семьей
Так, 46 краковских мест получили сертификат и возможность обозначить заведение специальной наклейкой. 9 из них третий раз стали победителями голосования, что дало им право получить титул "Чрезвычайно дружеское место для семей с детьми" и специальные статуэтки, которые вручил заместитель главы Кракова Анджей Кулиг.
Самые дружеские места в Кракове для семей с детьми 2022
- Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz – ul. Krakowska 28
- Hotel Galaxy Kraków – ul. Gęsia 22a
- Kawiarnia "Dziórawy Kocioł" – ul. Grodzka 50
- Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – ul. Wawrzyńca 15
- Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta – ul. Spławy 2
- Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Wadowicka 8W
- Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – os. Centrum C 10
Общественный центр Центр C 10 / Фото pixabay
- Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" – al. Żubrowa 15
- Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban – ul. Długa 48/21