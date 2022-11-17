В Кракове определили самые лучшие места, где можно провести время с детьми

С каждым годом в Кракове становится все больше мест, где комфортно чувствуют себя самые маленькие краковяне и туристы. Рассказываем, какие локации в городе получили награду "дружества" к семьям с детьми.

Голосование "Место, дружеское к семьям с детьми" в Кракове прошло уже в четвертый раз. В рамках инициативы организаторы определили лучшие заведения культуры, обслуживания и общепита, где можно отдохнуть всей семьей. Результаты показывают, что все большее количество заведений создают условия для детей или расширяют свои предложения, ориентированные на семьи.

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Лучшие места в Кракове, где можно провести время с семьей

Так, 46 краковских мест получили сертификат и возможность обозначить заведение специальной наклейкой. 9 из них третий раз стали победителями голосования, что дало им право получить титул "Чрезвычайно дружеское место для семей с детьми" и специальные статуэтки, которые вручил заместитель главы Кракова Анджей Кулиг.

Самые дружеские места в Кракове для семей с детьми 2022

Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz – ul. Krakowska 28

Hotel Golden Tulip Krakow Kazimierz / Фото momondo

Hotel Galaxy Kraków – ul. Gęsia 22a

Hotel Galaxy Kraków / Фото galaxyhotel

Kawiarnia "Dziórawy Kocioł" – ul. Grodzka 50

Кафе Dziórawy Kocioł / Фото krakow.our city

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – ul. Wawrzyńca 15

Музей техники и технологий в Кракове / Фото krakow.wyborcza

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta – ul. Spławy 2

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta / Фото sw.gov

Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Wadowicka 8W

Комната обслуживания клиентов Малопольского воеводского отделения Национального фонда здоровья / Фото krakow.wyborcza

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – os. Centrum C 10



Общественный центр Центр C 10 / Фото pixabay

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" – al. Żubrowa 15

Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza / Фото symbioza-krakow

Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban – ul. Długa 48/21

Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban / Фото krakowskajaskiniasolna